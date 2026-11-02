Зеленський допустив нові локальні перемир'я за прикладом Олешок

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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Що сказав президент про можливість нового перемир'я?

У глави держави запитали про можливість запровадження тимчасового припинення вогню на інших ділянках фронту за прикладом Олешок.

Президент визнав, що поки невідомо, скільки таких домовленостей можна буде досягти.

Водночас він наголосив, що продовження цієї роботи за участю Меланії Трамп було б дуже корисним, і подякував їй за сприяння.

Якщо перша леді зможе це зробити (домогтися нового припинення вогню – 24 Канал), зможе продовжувати, це буде дуже корисно. Я їй дуже вдячний– сказав президент.

Зауважимо, що раніше в Росії заявили про домовленість з Україною щодо регулярних гуманітарних місій після евакуації жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомила російська омбудсменка Яна Лантратова.

За її словами, вона домовилася з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем про проведення таких місій на регулярній основі.

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Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що "наразі немає планів та ініціатив гуманітарної операції, аналогічної тій, яка була в Олешках".

Нагадаємо, що гуманітарного перемир'я в тимчасово окупованих Олешках вдалося досягти за посередництва першої леді США. Воно діяло з 27 жовтня до 1 листопада. За цей час до міста доправили необхідну допомогу та евакуювали майже 800 мирних жителів.