Мелания Трамп соберет представителей Украины и России в Белом доме

Об этом сообщил Белый дом.

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Что известно о переговорах

В американской администрации отметили, что это событие станет "исключительным моментом в истории США", потому что первая леди самостоятельно организовала взаимодействие между двумя враждующими государствами.

По имеющейся информации, Мелания Трамп выступит с заявлением о режиме прекращения огня в Олешках в четверг, 5 ноября, в 11:00 по местному времени (в 18:00 по киевскому времени). А встреча сторон состоится непосредственно в Белом доме в Вашингтоне.

В сообщении подчеркнули, что первая леди США инициировала диалог между Киевом и Москвой с целью обеспечения перемирия во временно оккупированных Олешках и прилегающих районах Херсонской области. Это назвали "беспрецедентной дипломатической инициативой" для супруги американского президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что содействие первой леди США было бы очень полезным для согласования новых локальных перемирий на фронте.