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Меланія Трамп збере представників України та Росії у Білому домі

Дарія Черниш
Меланія Трамп збере представників України та Росії у Білому домі - 24 Канал

Перша леді США готується зустрічати представників України та Росії / GettyImages (ілюстративне)

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада збере у Білому домі представників України та Росії. Вона особисто ініціювала ці переговори після досягнення локального перемир'я на Херсонщині.

Про це повідомив Білий дім.

 
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Що відомо про переговори

В американській адміністрації зазначили, що ця подія стане "надзвичайним моментом в історії США", оскільки перша леді самостійно організувала взаємодію між двома державами, які ворогують.

За наявною інформацією, Меланія Трамп виступить із заявою щодо режиму припинення вогню в Олешках у четвер, 5 листопада, об 11:00 за місцевим часом (о 18:00 за київським часом). А зустріч сторін відбудеться безпосередньо у Білому домі у Вашингтоні.

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У повідомленні наголосили, що перша леді США ініціювала діалог між Києвом та Москвою задля забезпечення перемир'я в тимчасово окупованих Олешках та прилеглих районах Херсонської області. Це назвали "безпрецедентною дипломатичною ініціативою" для дружини американського президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що сприяння першої леді США було б дуже корисним, аби узгодити нові локальні перемир'я на фронті.

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