Президент США Дональд Трамп заявил, что провести переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским почти сразу после своей первой встречи главой Кремля. Впрочем, американский лидер предупредил, что вторая встреча состоится только при условии, что он получит необходимые ответы во время визита на Аляску.

Когда может состояться встреча Трампа, Путина и Зеленского?

По словам Трампа, если его встреча с Путиным на Аляске 15 августа пройдет хорошо, следующая будет организована почти немедленно.

На ней будут Путин, Зеленский и я,

– отметил президент США.

В то же время он предупредил, что проведение второй встречи будет зависеть от того, получит ли он ответы на свои вопросы во время визита на Аляску.

Напомним, ранее CBS News сообщали, что встреча Трампа, Путина и Зеленского может состояться уже в конце следующей недели. Правда, точные дата и место все еще остаются неизвестными.

Также президент США пообещал "очень серьезные последствия", если Путин не согласится остановить войну в Украине.