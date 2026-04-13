Если Путин позвонит: Петер Мадьяр рассказал, что бы сказал диктатору

Петер Мадьяр после победы на выборах в Венгрии 12 апреля проводит пресс-конференцию. Он затрагивает важные темы, в том числе будущих отношений с Россией.

Об этом лидер оппозиции сказал во время пресс-конференции. До объявления результатов выборов в Венгрии и еще несколько недель после партия "Тиса" еще находится в оппозиции, а "Фидес" – у власти.

Что Петер Мадьяр сказал бы Путину?

Политик отметил, что разговор маловероятен, и все же может состояться.

Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Не думаю, что это произойдет. Я не буду звонить ему сам, но если мы все-таки поговорим, я могу попросить его прекратить убийства сейчас, после четырех лет, и закончить эту войну, которая не имеет смысла с их точки зрения, ведь десятки тысяч россиян потеряли свою жизнь,

– сказал он.

Петер Мадьяр добавил: вряд ли Путин решит закончить войну по его совету.

"Я очень надеюсь, что его заставят это сделать независимо от этого", – завершил глава партии "Тиса".