Если Путин позвонит: Петер Мадьяр рассказал, что бы сказал диктатору
Петер Мадьяр после победы на выборах в Венгрии 12 апреля проводит пресс-конференцию. Он затрагивает важные темы, в том числе будущих отношений с Россией.
Об этом лидер оппозиции сказал во время пресс-конференции. До объявления результатов выборов в Венгрии и еще несколько недель после партия "Тиса" еще находится в оппозиции, а "Фидес" – у власти.
Что Петер Мадьяр сказал бы Путину?
Политик отметил, что разговор маловероятен, и все же может состояться.
Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Не думаю, что это произойдет. Я не буду звонить ему сам, но если мы все-таки поговорим, я могу попросить его прекратить убийства сейчас, после четырех лет, и закончить эту войну, которая не имеет смысла с их точки зрения, ведь десятки тысяч россиян потеряли свою жизнь,
– сказал он.
Петер Мадьяр добавил: вряд ли Путин решит закончить войну по его совету.
"Я очень надеюсь, что его заставят это сделать независимо от этого", – завершил глава партии "Тиса".