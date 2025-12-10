Корейский сценарий, обмен территориями, вступление в ЕС: СМИ показали актуальную версию мирного плана

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал, как сейчас выглядит мирный план. По территориям там предлагают корейский сценарий.

Как выглядит мирный план сейчас?

Медиа акцентировало, что симпатии Трампа к россиянам непонятны, а его агрессивное давление на Зеленского может только заставить Украину бороться, "несмотря на ужасную цену". Но контуры мирного плана в целом очерчены.

Как сообщили WP украинские чиновники, пакет документов для переговоров включает три документа – мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления.

"Переговоры еще далеко не завершены, и Украина и ее европейские сторонники планируют опубликовать совместный пакет поправок в среду", – добавило СМИ.

Сейчас мирный план имеет примерно такой вид:

Украина присоединится к Европейскому Союзу уже в 2027 году.

США предоставят Украине гарантии безопасности, подобные пятой статье НАТО, если Россия снова нападет.

Россия не сможет указывать Украине, вступать ли в НАТО.

ВСУ могут сократить до 800 тысяч, а не 600, как говорилось ранее. Но Украина против.

Будет создана демилитаризованная зона наподобие корейского сценария – вдоль всей линии прекращения огня, от Донецкой области до Запорожья и Херсона. За ней "будет более глубокая зона, в которой тяжелое вооружение будет запрещено, эта линия будет тщательно контролироваться".

"Обмен территориями" является неотъемлемой частью соглашения.

ЗАЭС будет деоккупирована – возможно, ею будут управлять США.

Администрация Трампа будет стремиться способствовать инвестициям и экономическому развитию Украины. Одним из источников финансирования указаны более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Переговорщики Трампа уже предложили выделить 100 миллиардов долларов из этих запасов Украине для репараций. Сумму можно увеличить", – пишет медиа.

На что следует обратить внимание?

Также в колонке перечислены некоторые замечания.

Например, некоторые государства ЕС беспокоит быстрое вступление Украины в блок, но "администрация Трампа считает, что сможет преодолеть сопротивление Венгрии". Есть надежда, что членство в ЕС будет способствовать торговле и инвестициям – и контролировать коррупцию.

По сути, эта война идет вокруг того, может ли Украина стать европейской страной. Путин ненавидит эту идею, веря в единство России и Украины. Быстрое членство Киева в ЕС выглядит для меня победой,

– считает Игнатиус.

Что касается гарантий безопасности, то Киев хочет, чтобы соглашение ратифицировал Конгресс США. Европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности. "Рабочая группа между США и Украиной изучает, как именно будут работать детали, и как быстро Украина и ее союзники смогут реагировать на любое нарушение договора Россией", – говорится в статье.

Следует сказать, что Америка не против делиться разведывательными данными с Украиной, что тоже является позитивом. Хотя в новой стратегии национальной безопасности США и сказано, что Европа будет защищать себя сама.

Таким образом, мир в Украине будет выглядеть так: "суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, которое является частью Европейского Союза и которое восстанавливает свою экономику благодаря большим инвестициям из Соединенных Штатов и Европы".

Дэвид Игнатиус предостерегает: Трамп должен оставить свою нетерпеливость и заключить "разумную" сделку на длительный срок.

Вместо того, чтобы пытаться заставить Зеленского заключить соглашение, переговорщики Трампа должны сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, который будет достаточно привлекательным, чтобы украинцы были готовы проглотить горькую пилюлю отказа от части Донбасса, которую Россия не смогла захватить. В противном случае украинцы будут продолжать борьбу. (...) Самая большая ошибка, которую может сделать Трамп, – это настаивать на том, что либо сейчас, либо никогда,

– убежден автор колонки.

Мир в Украине близко?

В этот день, 10 декабря, появилось два важных сообщения.

Во-первых, ISW указали, что Путин стремится произвести впечатление сильного, чтобы получить Донбасс без боя, просто благодаря информационному давлению.

Во-вторых, Лавров фактически признал, что Трамп играет на стороне России и готов отдать Донбасс вместе с людьми.

Все это отнюдь не приближает мир в Украине.