Корейський сценарій, обмін територіями, вступ у ЄС: ЗМІ показали актуальну версію мирного плану

Колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус розповів, як зараз виглядає мирний план. Щодо територій там пропонують корейський сценарій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Як виглядає мирний план зараз?

Медіа акцентувало, що симпатії Трампа до росіян незрозумілі, а його агресивний тиск на Зеленського може тільки змусити Україну боротися, "незважаючи на жахливу ціну". Та контури мирного плану загалом окреслено.

Як повідомили WP українські чиновники, пакет документів для переговорів включає три документи – мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення.

"Переговори ще далеко не завершені, і Україна та її європейські прихильники планують опублікувати спільний пакет поправок у середу", – додало ЗМІ.

Наразі мирний план має приблизно такий вигляд:

Україна приєднається до Європейського Союзу вже у 2027 році.

США нададуть Україні гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО, якщо Росія знову нападе.

Росія не зможе вказувати Україні, чи вступати в НАТО.

ЗСУ можуть скоротити до 800 тисяч, а не 600, як ішлося раніше. Але Україна проти.

Буде створено демілітаризовану зону на кшталт корейського сценарію – вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Запоріжжя та Херсона. За нею "буде глибша зона, в якій важке озброєння буде заборонено, ця лінія буде ретельно контролюватися".

"Обмін територіями" є невід'ємною частиною угоди.

ЗАЕС буде деокупована – можливо, нею управлятимуть США.

Адміністрація Трампа прагнутиме сприяти інвестиціям та економічному розвитку України. Одним із джерел фінансування вказані понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів.

"Переговірники Трампа вже запропонували виділити 100 мільярдів доларів із цих запасів Україні для репарацій. Суму можна збільшити", – пише медіа.

На що слід звернути увагу?

Також у колонці перелічено деякі зауваги.

Наприклад, деякі держави ЄС турбує швидкий вступ України в блок, але "адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини". Є сподівання, що членство в ЄС буде сприяти торгівлі та інвестиціям – і контролювати корупцію.

По суті, ця війна точиться навколо того, чи може Україна стати європейською країною. Путін ненавидить цю ідею, вірячи в єдність Росії та України. Швидке членство Києва в ЄС виглядає для мене перемогою,

– вважає Ігнатіус.

Що стосується гарантій безпеки, то Київ хоче, щоб угоду ратифікував Конгрес США. Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. "Робоча група між США та Україною вивчає, як саме працюватимуть деталі, і як швидко Україна та її союзники зможуть реагувати на будь-яке порушення договору Росією", – мовиться в статті.

Слід сказати, що Америка не проти ділитися розвідувальними даними з Україною, що теж є позитивом. Хоча в новій стратегії національної безпеки США і сказано, що Європа захищатиме себе сама.

Таким чином, мир в Україні виглядатиме так: "суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу та яка відбудовує свою економіку завдяки великим інвестиціям зі Сполучених Штатів та Європи".

Девід Ігнатіус застерігає: Трамп має облишити свою нетерплячість і укласти "розумну" угоду на тривалий термін.

Замість того, щоб намагатися змусити Зеленського укласти угоду, переговірники Трампа повинні співпрацювати з європейськими союзниками, щоб створити пакет гарантій безпеки та економічних стимулів, який буде достатньо привабливим, щоб українці були готові проковтнути гірку пігулку відмови від частини Донбасу, яку Росія не змогла захопити. В іншому випадку українці продовжуватимуть боротьбу. (...) Найбільша помилка, яку може зробити Трамп, – це наполягати на тому, що це або зараз, або ніколи,

– переконаний автор колонки.

Мир в Україні близько?

Цього дня, 10 грудня, з'явилося два важливі повідомлення.

По-перше, ISW вказали, що Путін прагне справити враження сильного, щоб отримати Донбас без бою, просто завдяки інформаційному тиску.

По-друге, Лавров фактично визнав, що Трамп грає на боці Росії і готовий віддати Донбас разом із людьми.

Все це аж ніяк не наближає мир в Україні.