Есть ли дедлайны, когда закончится война: ответ Трампа

Дональд Трамп во время встречи с Зеленским высказался относительно сроков завершения войны. Журналисты обратили внимание, что президент США избегает прямого ответа.

Детали передает 24 Канал.

Что сказал Трамп об окончании войны в Украине?

Лидер Соединенных Штатов высказался в присущем ему духе, мол, обе стороны желают мира. У меня нет дедлайнов.

Единственный мой дедлайн – закончить войну,

– сказал Трамп.

В то же время он отметил, что Украина получит огромную экономическую пользу от завершения войны, от мирного соглашения будут огромные преимущества.

Трамп уверен, что Путин серьезно подходит к мирному процессу.

У них продолжается война, увидим, что произойдет. (...) Мы уже на финальном этапе переговоров. Война или прекратится, или еще продлится очень долго,

– предположил он.

Президент Америки также выразил уверенность, что проведет замечательную встречу с Зеленским.

"Ни одна другая нация не предпринимала таких усилий никогда. Европейские нации соглашаются с нашей позицией, никто не отступает", – так очертил ход мирных переговоров Трамп.