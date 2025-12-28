Есть ли дедлайны, когда закончится война: ответ Трампа
- Трамп заявил, что не ставит четких дедлайнов для окончания войны.
- Он верит, что Россия тоже хочет достичь мира.
Дональд Трамп во время встречи с Зеленским высказался относительно сроков завершения войны. Журналисты обратили внимание, что президент США избегает прямого ответа.
Что сказал Трамп об окончании войны в Украине?
Лидер Соединенных Штатов высказался в присущем ему духе, мол, обе стороны желают мира. У меня нет дедлайнов.
Единственный мой дедлайн – закончить войну,
– сказал Трамп.
В то же время он отметил, что Украина получит огромную экономическую пользу от завершения войны, от мирного соглашения будут огромные преимущества.
Трамп уверен, что Путин серьезно подходит к мирному процессу.
У них продолжается война, увидим, что произойдет. (...) Мы уже на финальном этапе переговоров. Война или прекратится, или еще продлится очень долго,
– предположил он.
Президент Америки также выразил уверенность, что проведет замечательную встречу с Зеленским.
"Ни одна другая нация не предпринимала таких усилий никогда. Европейские нации соглашаются с нашей позицией, никто не отступает", – так очертил ход мирных переговоров Трамп.