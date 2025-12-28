Чи є дедлайни, коли закінчиться війна: відповідь Трампа
- Трамп заявив, що не ставить чітких дедлайнів для закінчення війни.
- Він вірить, що Росія теж хоче досягти миру.
Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським висловився щодо термінів завершення війни. Журналісти звернули увагу, що президент США уникає прямої відповіді.
Що сказав Трамп про закінчення війни в Україні?
Лідер Сполучених Штатів висловився у притаманному йому дусі, мовляв, обидві сторони бажають миру. У мене немає дедлайнів.
Єдиний мій дедлайн – закінчити війну,
– сказав Трамп.
Водночас він наголосив, що Україна отримає величезну економічну користь від завершення війни, від мирної угоди будуть величезні переваги.
Трамп упевнений, що Путін серйозно підходить до мирного процесу.
У них триває війна, побачимо, що станеться. (...) Ми вже на фінальному етапі перемовин. Війна або припиниться, або ще триватиме дуже довго,
– припустив він.
Президент Америки також висловив упевненість, що проведе чудову зустріч із Зеленським.
"Жодна інша нація не робила таких зусиль ніколи. Європейські нації погоджуються з нашою позицією, ніхто не відступає", – так окреслив перебіг мирних перемовин Трамп.