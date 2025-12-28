Деталі передає 24 Канал.
Дивіться також Розпочалася зустріч Зеленського і Трампа: онлайн-трансляція із Маямі
Що сказав Трамп про закінчення війни в Україні?
Лідер Сполучених Штатів висловився у притаманному йому дусі, мовляв, обидві сторони бажають миру. У мене немає дедлайнів.
Єдиний мій дедлайн – закінчити війну,
– сказав Трамп.
Водночас він наголосив, що Україна отримає величезну економічну користь від завершення війни, від мирної угоди будуть величезні переваги.
Трамп упевнений, що Путін серйозно підходить до мирного процесу.
У них триває війна, побачимо, що станеться. (...) Ми вже на фінальному етапі перемовин. Війна або припиниться, або ще триватиме дуже довго,
– припустив він.
Президент Америки також висловив упевненість, що проведе чудову зустріч із Зеленським.
"Жодна інша нація не робила таких зусиль ніколи. Європейські нації погоджуються з нашою позицією, ніхто не відступає", – так окреслив перебіг мирних перемовин Трамп.