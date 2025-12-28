Деталі передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про закінчення війни в Україні?

Лідер Сполучених Штатів висловився у притаманному йому дусі, мовляв, обидві сторони бажають миру. У мене немає дедлайнів.

Єдиний мій дедлайн – закінчити війну,

– сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що Україна отримає величезну економічну користь від завершення війни, від мирної угоди будуть величезні переваги.

Трамп упевнений, що Путін серйозно підходить до мирного процесу.

У них триває війна, побачимо, що станеться. (...) Ми вже на фінальному етапі перемовин. Війна або припиниться, або ще триватиме дуже довго,

– припустив він.

Президент Америки також висловив упевненість, що проведе чудову зустріч із Зеленським.

"Жодна інша нація не робила таких зусиль ніколи. Європейські нації погоджуються з нашою позицією, ніхто не відступає", – так окреслив перебіг мирних перемовин Трамп.