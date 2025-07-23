В Еврокомиссии отреагировали на закон о НАБУ и САП: просят объяснений у украинской власти

Накануне, 22 июля, Владимир Зеленский подписал скандальный закон о НАБУ и САП. В Еврокомиссии уже отреагировали.

Так, Урсула фон дер Ляйен просит объяснений от украинской власти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье.

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Как Еврокомиссия отреагировала на закон о НАБУ и САП?

Представитель заявил, что в Еврокомиссии "очень обеспокоены" принятием изменений в Уголовный кодекс. Подчеркнул, что они могут существенно ослабить компетенции и полномочия антикоррупционных органов.

Также представитель Еврокомиссии отметил, что НАБУ и САП широко считаются "краеугольными камнями" верховенства права в Украине. Добавил, что эти институты имеют решающее значение для программы реформ Украины. Они должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

Президент Европейской комиссии связалась с президентом Зеленским по этим последним событиям. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность относительно последствий этих изменений и попросила правительство Украины предоставить объяснения,

– заявил Гийом Мерсье.

Также подчеркнул, что уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основными элементами Европейского Союза.

"От Украины как страны-кандидата ожидается полное соблюдение этих стандартов. Компромиссов быть не может", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.