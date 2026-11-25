Европейская комиссия обновила рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС, частично учтя требования Польши в отношении агросектора и транспорта. Новые положения позволяют ограничить доступ определенной украинской продукции на рынок Евросоюза.

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, изменения непосредственно затрагивают два кластера, которые Киев рассчитывает вынести на обсуждение до 15 декабря. Обновленные положения предусматривают особые условия субсидирования украинских хозяйств, а также переходный период в сфере внутренних перевозок, осуществляемых иностранными перевозчиками.

Польша настаивает на более жестких правилах

К позиции Польши относительно усиленной защиты внутреннего рынка от украинского аграрного экспорта также присоединилась Франция. Париж добивается аналогичных защитных механизмов для поддержки собственных производителей.

Главным инструментом давления для Варшавы остается обязательное требование единодушия всех государств-членов блока для запуска и завершения каждого раздела переговоров. В случае недостаточной защиты национальных интересов польские власти имеют возможность полностью заблокировать переговорный процесс.

Конкретные параметры регулирования, в частности продолжительность временных правил, объемы квот и регламенты каботажа, пока остаются несогласованными. Эти детали будут определяться только на этапе окончательного закрытия переговорных разделов, что может длиться месяцы или даже годы.

Украина при этом категорически против бессрочного исключения национальных агропроизводителей с рынка Евросоюза. Киев готов соглашаться только на обоснованные и ограниченные по времени переходные периоды.

Добавим, что недавно Польша предложила странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, если они летят в сторону стран Альянса. Пока это лишь обсуждение. Конкретных решений нет.