Как сообщает издание Bloomberg, такой вопрос обсуждался в ходе встречи послов стран НАТО в Брюсселе. Пока речь идет лишь об обсуждении. Хотя известно, что некоторые страны поддержали это предложение.

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Готовы ли в НАТО сбивать российские ракеты?

Собеседники издания отмечают, что в НАТО осторожно относятся к такой инициативе. Эта инициатива предполагает расширение оборонительных действий Альянса на территорию Украины. И это потенциально может увеличить угрозу прямого столкновения с Россией.

Пока речь не шла о конкретных деталях такого сотрудничества. Вероятно, тогда Украине нужно будет предупреждать НАТО о ракетных угрозах и предоставить доступ к своему воздушному пространству. Однако все это потребует единодушной поддержки союзников. А пока такого согласия нет.

Например, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддерживает идею перехвата ракет и дронов над территорией Украины. Это вполне соответствовало бы определению самообороны.

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Добавим, что во время атаки в ночь на 20 ноября три российские воздушные цели пересекли границу с Польшей и упали в разных населенных пунктах. Сначала сообщалось, что это были две крылатые ракеты Х-101 и один реактивный беспилотник. Позже появилась информация, что в Польшу все-таки прилетели три крылатые ракеты Х-101.