Як повідомляє видання Bloomberg, таке питання обговорювали під час зустрічі послів країн НАТО в Брюсселі. Наразі йдеться лише про обговорення. Хоча відомо, що деякі країни підтримали цю пропозицію.

Adv

популярні відео

Чи готові в НАТО збивати російські ракети?

Співрозмовники видання вказують, що в НАТО обережно ставляться до такої ініціативи. Ця ініціатива передбачає розширення оборонних дій Альянсу на територію України. І це потенційно може збільшити загрозу прямого зіткнення з Росією.

Наразі не йшлося про конкретні деталі такої співпраці. Ймовірно, тоді Україні потрібно буде попереджати НАТО про ракетні загрози та надати доступ до свого повітряного простору. Однак все це вимагатиме одностайної підтримки союзників. А наразі такої згоди немає.

До прикладу, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримує ідею перехоплювати ракети та дрони над територією України. Це цілком відповідало б визначенню самооборони.

Реклама

Додамо, під час атаки в ніч на 20 листопада три російські повітряні цілі перетнули кордон з Польщею та впали в різних населених пунктах. Спершу повідомляли, що це були дві крилаті ракети Х-101 та один реактивний безпілотник. Згодом була інформація, що до Польщі таки прилетіли три крилаті ракети Х-101.