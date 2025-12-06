"Их надо распустить": Маск, Рубио и Вэнс устроили истерику из-за штрафа ЕС по Х
- Илон Маск раскритиковал ЕС за штрафование соцсети X, призвав к роспуску ЕС и возвращению суверенитета странам-членам.
- Марко Рубио и Джей Ди Вэнс поддержали Маска, назвав действия ЕС нападением на американские технологические компании и свободу слова.
Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал Европейский Союз после того, как Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X. Его недовольство поддержали вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикации в соцсети Х Илона Маска, Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.
Что заявили Маск, Вэнс и Рубио?
Илон Маск после наложения штрафа на соцсеть X (ранее – Twiiter) обнародовал ряд сообщений, в одном из них он заявил, что ЕС необходимо распустить, вернув суверенитет странам-членам блока.
ЕС следует распустить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ,
– написал он.
Государственный секретарь США Марко Рубио в свою очередь, комментируя вышеупомянутый штраф, назвал подобные действия Европейской комиссии "нападением" на соцсеть Илона Маска и американские компании в целом.
"Это не просто нападение на X, это нападение на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Дни цензуры американцев в интернете прошли", – указал чиновник.
В то же время Джей Ди Вэнс также обнародовал публикацию, в которой упрекнул Европейский Союз и указал требование "поддерживать свободу слова" и не штрафовать социальную сеть американского миллиардера.
"Ходят слухи, что комиссия ЕС оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что они не занимаются цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за мусора", – говорит он.
Что этому предшествовало?
ЕС обязал соцсеть Х заплатить 120 миллионов евро, поскольку платформа не обеспечила прозрачность рекламы, вводила пользователей в заблуждение "синими галочками" и не предоставила исследователям доступа к данным.
Известно, что это первый в истории штраф Еврокомиссии по соцсети Х по нормам DSA – документом, который регулирует работу крупных онлайн-платформ и обязывает их активнее бороться с незаконным контентом.