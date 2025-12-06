"Їх треба розпустити": Маск, Рубіо та Венс влаштували істерику через штраф ЄС щодо Х

Американський мільярдер Ілон Маск розкритикував Європейський Союз після того, як Єврокомісія оштрафувала соцмережу X. Його невдоволення підтримали віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікації у соцмережі Х Ілона Маска, Джей Ді Венса та Марко Рубіо.

Що заявили Маск, Венс і Рубіо?

Ілон Маск після накладання штрафу на соцмережу X ( раніше – Twiiter) оприлюднив низку дописів, в одному з них він заявив, що ЄС необхідно розпустити, повернувши суверенітет країнам-членам блоку.

ЄС слід розпустити, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ,

– написав він.

Державний секретар США Марко Рубіо своєю чергою, коментуючи вищезгаданий штраф, назвав подібні дії Європейської комісії "нападом" на соцмережу Ілона Маска та американські компанії загалом.

"Це не просто напад на X, це напад на всі американські технологічні платформи та американський народ з боку іноземних урядів. Дні цензури американців в інтернеті минули", – вказав високопосадовець.

Водночас Джей Ді Венс також оприлюднив публікацію, у якій дорікнув Європейському Союзу та вказав вимогу "підтримувати свободу слова" та не штрафувати соціальну мережу американського мільярдера.

"Ходять чутки, що комісія ЄС оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що вони не займаються цензурою. ЄС має підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через сміття", – каже він.

Що цьому передувало?