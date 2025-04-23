Европа требует уважения к территориальной целостности Украины в мирном соглашении, – Макрон
- Европа настаивает на включении территориальной целостности Украины в любое мирное соглашение, направленное на прекращение войны.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал возможность территориальных уступок, включая признание контроля России над Крымом.
В Европе отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Венса о территориальных уступках. Там считают, что любое мирное соглашение, направленное на прекращение войны, должно включать "территориальную целостность" Украины как проевропейской страны.
Об этом в среду, 23 апреля, заявили в офисе президента Эммануэля Макрона агентству AFP, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
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Что заявили у Макрона
Территориальная целостность Украины и европейские стремления являются очень важными требованиями для европейцев,
– говорится в сообщении.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о территориальных уступках с обеих сторон. В частности, США рассматривают возможность признания контроля России над оккупированным Крымом и смягчения санкций в рамках потенциальной сделки.
Кроме того, Дональд Трамп угрожал прекратить американские дипломатические усилия, если Киев и Москва будут усложнять ситуацию.