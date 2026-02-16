В Евросоюзе планируют ядерное перевооружение из-за политики Трампа, – Politico

Сразу несколько европейских государств открыто поддерживают идею переговоров о создании собственного ядерного сдерживания в дополнение к американскому. Происходит это на фоне падения доверия к США за время президентства Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей двух балтийских государств. Хотя НАТО и остается основой ядерного сдерживания, но теперь Европа готова обсуждать и собственную роль в этой сфере.

Почему европейские лидеры обсуждают ядерное перевооружение?

Такая позиция придала импульс дискуссиям, которые активно велись как публично, так и за закрытыми дверями во время Мюнхенской конференции по безопасности. Растет давление на серьезный разговор о ядерном оружии в Европе из-за сомнений, отреагируют ли США на возможную российскую агрессию.

Эти сомнения не исчезли даже после относительно примирительной речи госсекретаря США Марко Рубио. Заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон отметила, что Таллинн не исключает участия в ранних переговорах о совместном европейском ядерном сдерживании.

Мы всегда открыты к диалогу с партнерами,

– подчеркнула она, добавив, что США все еще привержены ядерной защите союзников.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Эвика Силиня высказалась похожим образом: "Ядерное сдерживание может открыть новые возможности. Почему бы нет?". В то же время она подчеркнула, что любые шаги должны соответствовать международным обязательствам.

Как глава Белого дома подрывает доверие Европы к США?

Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение 5-ю статью Североатлантического договора о коллективной обороне, высмеивал вклад союзников в войну в Афганистане и предлагал аннексировать Гренландию, которая принадлежит Дании.

Собственно это и побуждает Европу искать дополнительный "слой страховки" от Москвы. На практике это сводится к усилению роли Франции и Великобритании, ведь они единственные ядерные державы континента. В отличие от Лондона, Париж не участвует в Группе ядерного планирования НАТО.

Французские президенты неоднократно заявляли о европейском измерении национальных интересов, но решение о применении ядерного оружия остается исключительно за Парижем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в своих мюнхенских речах также затронули тему европейского ядерного сдерживания. Не все поддерживают такое направление.

Премьер-министр Испании Педро Санчес признал потребность в более сильной Европе для сдерживания России, но назвал ядерное перевооружение ошибочным путем.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заверил, что Америка не снимает свой ядерный зонтик с Европы, хотя Вашингтон ожидает от континента большей ответственности за обычную оборону.

Существует ли угроза для Европы со стороны России?