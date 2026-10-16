Европа готовится к миру, в котором Трамп станет на сторону Путина, – Bloomberg

Европейские лидеры опасаются, что Дональд Трамп все больше склоняется к поддержке России и оказанию давления на Украину. Страны ЕС готовятся к сценарию, при котором Европа останется главным союзником Киева, и настаивают на сохранении санкций против Москвы.

Об этом пишет Bloomberg.

Почему союзники Украины обеспокоены позицией Трампа?

Последние действия американского президента продемонстрировали европейским лидерам риск того, что Вашингтон и в дальнейшем будет оказывать давление на Киев, одновременно идя на уступки Кремлю. По словам нескольких представителей Евросоюза, в частности Франции и Германии, они все больше убеждаются, что склонность Трампа критиковать Украину и поддерживать Россию вряд ли изменится.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс прямо заявил, что Украина оказалась в ситуации, когда ее главным надежным партнером фактически остается Европа.

Мы видим, что у Зеленского сейчас только один союзник – это фактически европейцы,

– заявил Кулбергс.

В то же время европейские лидеры не спешат публично вступать в конфликт с Трампом. Они советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому смягчить критику в адрес американского коллеги, поскольку Соединенные Штаты до сих пор поставляют оружие и передают разведывательную информацию, критически важную для обороны.

Потеря американской разведывательной поддержки создала бы для Европы серьезную проблему, ведь на данный момент у нее нет полноценной альтернативы таким возможностям США.

За последнюю неделю Трамп раскритиковал многолетние энергетические санкции против Кремля, призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и поставил под сомнение легитимность Зеленского. Особое беспокойство вызвали ограничения доступа Украины к спутниковой связи Starlink, которые затруднили работу украинских военных.

Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за действий американской администрации, и публично раскритиковал решение Вашингтона. Напряженность усилилась после договоренности Трампа с Россией о поставках дизельного топлива, которая предусматривает ослабление санкционных ограничений.

В то же время отношения между двумя президентами уже переживали серьезные кризисы. Ранее США временно ограничивали обмен разведывательными данными с Украиной, а впоследствии пытались убедить Киев согласиться на мирный план из 28 пунктов, который, по оценкам критиков, в значительной степени отвечал интересам России.

На фоне напряженности между Киевом и Вашингтоном европейские лидеры подтверждают готовность продолжать военную, финансовую и политическую поддержку Украины. Они также настаивают на сохранении санкций против России и выступают против территориальных уступок Москве в рамках возможного мирного урегулирования.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что ослабление поддержки Украины создаст угрозу для всего европейского континента и НАТО.

"Если вы не поддерживаете Украину, то вы ставите Европу в целом, а значит, на мой взгляд, и НАТО в целом, в гораздо, гораздо более опасное положение",

– заявила Фредериксен.

Европейские страны также готовятся помочь Украине пережить зиму, когда из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру растет риск перебоев с электро- и водоснабжением. В то же время Киеву не хватает американских ракет-перехватчиков Patriot, а военные расходы создают значительный дефицит в государственном бюджете.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас подчеркнула, что Европа придерживается иного подхода к завершению войны, чем нынешняя администрация США.

Мы считаем, что нужно оказывать давление на агрессора, чтобы он прекратил войну, а не на жертву, чтобы она сдалась. Давление на Украину – это неправильный подход,

– заявила Каллас.

Европейские лидеры хотят сохранить сотрудничество с Соединенными Штатами там, где это возможно, но в то же время не отказываться от поддержки Киева, если позиции Вашингтона и Брюсселя будут расходиться.

Напомним, Зеленский заявил, что Европа осознает риски российской агрессии, ведь стойкость Украины сдерживает дальнейшую эскалацию со стороны России. По его словам, российские провокации и нарушения воздушного пространства стран ЕС свидетельствуют о том, что современная угроза не ограничивается боевыми действиями на фронте.

Украина борется за собственное существование, а в случае победы Владимира Путина Европа может столкнуться с масштабным гуманитарным кризисом и новой волной украинских беженцев.