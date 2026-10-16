Об этом глава государства заявил на пресс-брифинге.

Какие подробности из заявлений Зеленского?

Президент обратил внимание на регулярные вражеские провокации в небе над странами Евросоюза. В частности, речь шла об инциденте с дроном в Лейпциге и зафиксированных фактах пересечения границ российскими беспилотниками.

По его словам, современная война не ограничивается действиями пехоты на фронте, ведь кремлевский режим испытывает оборонные возможности соседних государств новыми методами.

Сегодня не обязательно вести сухопутную войну. Нарушение воздушного пространства – это уже вторжение. Россия проводит испытания. Уже 5–6 стран подверглись атакам дронов. Поэтому Европа понимает: пока Украина стоит – эскалация с Россией будет меньше. Это сегодня признают все, сто процентов,

– подчеркнул президент Украины.

Угроза существованию государства и миграционные вызовы

Президент подчеркнул, что нынешняя борьба ведется не за отдельные территории или выход из Донбасса, а непосредственно за физическое существование украинской государственности.

Мы стоим и боремся. А какая альтернатива? Нас уничтожат. Не все это ощущают, потому что Украина стоит,

– сказал Зеленский.

Глава государства также предупредил об опасности колоссального гуманитарного кризиса для европейских партнеров в случае успеха агрессора.

"И если он (Путин) победит, сколько украинцев прибудет в Европу? 20 миллионов?" – спросил он и добавил, что в случае падения Украины Европе будет угрожать что-то большее, чем несколько дронов в воздухе.

К тому же президент заявил, что цель России – уничтожение Украины. По словам главы государства, Путин стремится захватить восток Украины, но на этом его амбиции не ограничиваются: Москва также проверяет на прочность Европу и НАТО.