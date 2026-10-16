"24 Канал" собрал основные заявления президента Украины из его речи.
На чем сделал акцент Зеленский во время своего выступления?
Снятие санкций с России стало неожиданностью для всех нас, Зеленский заявил, что Украина не может соглашаться на договоренности по дизельному топливу, потому что следующими могут стать соглашения по газу. Санкции будут отменены после заключения соглашений по газу, Президент воздержался от ответа на вопрос о том, проводит ли Украина атаки против вражеских НПЗ. Не комментирую детали операций Сил обороны Украины. Главное – давать отпор агрессору, а остальное вы увидите, Мы прилагаем все усилия, чтобы Украина была максимально независимой, Глава государства пояснил, что Starlink нужен ВСУ для доставки воды и еды военным на передовой, а также для защиты гражданского населения от российских дронов. Отключали логистику и отключали защиту гражданского населения. Поэтому это очень неприятно, При этом ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты. Зеленский уточнил, что скорость Starlink повысили, но она еще не восстановилась до прежнего уровня. Из-за ограничения до 78 километров в час украинские военные не могли эффективно перехватывать реактивные "Шахеды", которые летели со скоростью более 400 километров в час. Десятки стран делятся с Украиной разведданными, При этом информация о запусках баллистических ракет поступает именно из США. Киев работает с Парижем и другими партнерами над дополнительными возможностями связи. Президент заявил о дефиците ракет PAC-2 и PAC-3 для системы "Патриот": по его словам, Украина не является приоритетом в плане поставок, поскольку большая часть боеприпасов направляется на Ближний Восток. Ракеты Киев получает в рамках программы PURL за счет средств Европы и использует в первую очередь для защиты энергетической инфраструктуры. Зеленский заявил, что Украина ожидает поставку трех самолетов F-16 из Бельгии до конца года. По его словам, украинские пилоты уже успешно сбивают этими самолетами скоростные реактивные "Шахеды". Зеленский подчеркнул, что Украина хочет получить замороженные российские активы до того, как Москва сможет ими воспользоваться. Россия очень хочет вернуть замороженные активы,
– Зеленский
– добавил президент.
– заявил Зеленский.
– Зеленский.
– сказал президент.
– Зеленский.
– Зеленский
Снятие санкций с России стало неожиданностью для всех нас,
Зеленский заявил, что Украина не может соглашаться на договоренности по дизельному топливу, потому что следующими могут стать соглашения по газу.
Санкции будут отменены после заключения соглашений по газу,
Президент воздержался от ответа на вопрос о том, проводит ли Украина атаки против вражеских НПЗ.
Не комментирую детали операций Сил обороны Украины. Главное – давать отпор агрессору, а остальное вы увидите,
Мы прилагаем все усилия, чтобы Украина была максимально независимой,
Глава государства пояснил, что Starlink нужен ВСУ для доставки воды и еды военным на передовой, а также для защиты гражданского населения от российских дронов.
Отключали логистику и отключали защиту гражданского населения. Поэтому это очень неприятно,
При этом ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты. Зеленский уточнил, что скорость Starlink повысили, но она еще не восстановилась до прежнего уровня. Из-за ограничения до 78 километров в час украинские военные не могли эффективно перехватывать реактивные "Шахеды", которые летели со скоростью более 400 километров в час.
Десятки стран делятся с Украиной разведданными,
При этом информация о запусках баллистических ракет поступает именно из США. Киев работает с Парижем и другими партнерами над дополнительными возможностями связи.
Президент заявил о дефиците ракет PAC-2 и PAC-3 для системы "Патриот": по его словам, Украина не является приоритетом в плане поставок, поскольку большая часть боеприпасов направляется на Ближний Восток.
Ракеты Киев получает в рамках программы PURL за счет средств Европы и использует в первую очередь для защиты энергетической инфраструктуры.
Зеленский заявил, что Украина ожидает поставку трех самолетов F-16 из Бельгии до конца года. По его словам, украинские пилоты уже успешно сбивают этими самолетами скоростные реактивные "Шахеды".
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет получить замороженные российские активы до того, как Москва сможет ими воспользоваться.
Россия очень хочет вернуть замороженные активы,