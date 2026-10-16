14:47, 16 жовтня

Глава держави пояснив, що Starlink потрібен ЗСУ для доставки води й їжі військовим на передовій, а також для захисту цивільних від російських дронів.

Відключали логістику і відключали захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно,

– сказав президент.

При цьому, обмеження на роботу Starlink для ЗСУ досі повністю не знято. Зеленський уточнив, що швидкість Starlink підвищили, але вона ще не відновилася до попереднього рівня. Через обмеження до 78 кілометрів на годину українські військові не могли ефективно перехоплювати реактивні "Шахеди", які летіли швидше за 400 кілометрів на годину.