Время для решительного ответа: Европа может перейти к ответным действиям на атаки России, – Politico

Россия наращивает гибридные атаки против стран НАТО – запускает дроны и организовывает диверсии. На фоне действий Кремля Европа переходит от обороны к обсуждению активных ответных действий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

К каким действиям может прибегнуть Европа?

Сейчас идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России и более быстрого и согласованного определения ответственных за гибридные атаки – с мгновенным указанием на Москву – до внезапных учений под руководством НАТО.

Россияне постоянно проверяют границы – какой ответ, как далеко мы можем зайти? Нужна более "проактивная реакция",

– заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

По ее словам, сигнал должен подаваться не разговорами, а действиями.

В течение последних недель российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство Польши и Румынии, а "загадочные беспилотники" вызывали хаос в аэропортах и на военных базах по всему континенту.

К другим инцидентам относятся глушение GPS, вторжение истребителей и кораблей, а также взрыв на ключевой железнодорожной линии в Польше, по которой доставляли военную помощь Украине.

В общем Европа и Альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть такого типа гибридную войну... и не стоит ли нам самим стать активнее в этой сфере,

– сказал государственный секретарь Германии по вопросам обороны Флориан Ган.

Пока реакция заключается в усилении обороны. После того как над Польшей сбили российские военные дроны, НАТО заявило, что усилит противовоздушные системы на восточном фланге – так же высказались и в ЕС.

Однако частые провокации России меняют тон в европейских столицах.

После того как Польша развернула 10 тысяч военных для охраны критической инфраструктуры после диверсии на железной дороге, премьер Дональд Туск обвинил Москву в "государственном терроризме".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также заявила, что такие угрозы создают "огромную опасность" для блока и что Европа должна "дать решительный ответ". Несмотря на все более жесткую риторику, остается непонятным, каким именно должен быть этот более решительный ответ.

Частично это объясняется разницей между Москвой и Брюсселем – последний строже ограничен рамками законности.

На практике страны могли бы использовать кибертехнологии для поражения систем, критически важных для военных усилий России, в частности экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где Москва производит дроны, а также энергетических объектов или поездов, перевозящих вооружение.

