В Европе обеспокоены "концом мира", пока США безразличны к нарушению воздушного пространства российскими дронами, саботажу и кибератакам, которыми Кремль проверяет готовность Альянса к реальной угрозе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отметим, что только за последние недели ряд неприятных инцидентов произошел в скандинавских странах, а также государствах, граничащих с Россией и Беларусью.

Что происходит в Европе?

Канцлер Германии Фридрих Мерц еще в прошлом месяце заявил, что Европа не находится в состоянии войны, однако и "мира уже нет", ведь в течение 80 лет стабильности уверенность в неприкосновенности континента угасла.

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, соавтор обзора обороны британского правительства, предупредил, что Европа не готова к новой форме войны, в частности это касается гражданской инфраструктуры.

Только в течение нескольких последних недель зафиксировали десятки нарушений воздушного пространства Польши, Дании, Норвегии, Германии и Эстонии, совершенные либо ударными беспилотниками, либо российскими истребителями.

Это как варка лягушки в кастрюле. Россия медленно повышает градус, проверяя, насколько далеко может зайти,

– считает аналитик Кирстен Фонтенроуз.

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечает, что Россия использует старые танкеры для скрытых диверсий, после чего насмехается над опасениями НАТО, называя их "паранойей".

США игнорируют провокации против Европы

Пока Россия создает провокации в Европе, США обеспокоены только внутренним кризисом. Отмечается, что Дональд Трамп прокомментировал нарушение пространства Польши российскими БПЛА исключительно как сторонний наблюдатель.

И такая неопределенность Вашингтона пугает союзников, которые не уверены, стоит ли рассчитывать на помощь США в случае эскалации. В то же время аналитики считают, что Россия намеренно создает панику среди избирателей в Европе.

Как Россия дестабилизирует ситуацию?