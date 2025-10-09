США этого и не заметили: Европа обеспокоена, что она уже в состоянии войны, – CNN
В Европе обеспокоены "концом мира", пока США безразличны к нарушению воздушного пространства российскими дронами, саботажу и кибератакам, которыми Кремль проверяет готовность Альянса к реальной угрозе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отметим, что только за последние недели ряд неприятных инцидентов произошел в скандинавских странах, а также государствах, граничащих с Россией и Беларусью.
Что происходит в Европе?
Канцлер Германии Фридрих Мерц еще в прошлом месяце заявил, что Европа не находится в состоянии войны, однако и "мира уже нет", ведь в течение 80 лет стабильности уверенность в неприкосновенности континента угасла.
Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, соавтор обзора обороны британского правительства, предупредил, что Европа не готова к новой форме войны, в частности это касается гражданской инфраструктуры.
Только в течение нескольких последних недель зафиксировали десятки нарушений воздушного пространства Польши, Дании, Норвегии, Германии и Эстонии, совершенные либо ударными беспилотниками, либо российскими истребителями.
Это как варка лягушки в кастрюле. Россия медленно повышает градус, проверяя, насколько далеко может зайти,
– считает аналитик Кирстен Фонтенроуз.
Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечает, что Россия использует старые танкеры для скрытых диверсий, после чего насмехается над опасениями НАТО, называя их "паранойей".
США игнорируют провокации против Европы
Пока Россия создает провокации в Европе, США обеспокоены только внутренним кризисом. Отмечается, что Дональд Трамп прокомментировал нарушение пространства Польши российскими БПЛА исключительно как сторонний наблюдатель.
И такая неопределенность Вашингтона пугает союзников, которые не уверены, стоит ли рассчитывать на помощь США в случае эскалации. В то же время аналитики считают, что Россия намеренно создает панику среди избирателей в Европе.
Как Россия дестабилизирует ситуацию?
В течение 2025 года по меньшей мере 9 европейских стран подверглись нарушению воздушного пространства, в частности Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова. И в основном причастна Россия.
Бывший пилот ВВС США Джон Вэнабл считает, что Россия провоцирует НАТО, чтобы показать своему населению, что оно находится под угрозой, поэтому Запад должен проявлять сдержанность, но только до определенного порога.
Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может не готовить вторжение, а стремиться к локальным действиям, чтобы проверить реакцию Альянса. По его словам, это должно создать атмосферу страха.