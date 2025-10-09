Укр Рус
Геополитика Европа США этого и не заметили: Европа обеспокоена, что она уже в состоянии войны, – CNN
9 октября, 13:18
США этого и не заметили: Европа обеспокоена, что она уже в состоянии войны, – CNN

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В Европе обеспокоены нарушениями воздушного пространства российскими дронами и кибератаками, которые проверяют готовность НАТО к угрозам.
  • США игнорируют эти провокации, что вызывает опасения среди европейских союзников относительно их готовности поддержать в случае эскалации конфликта.

В Европе обеспокоены "концом мира", пока США безразличны к нарушению воздушного пространства российскими дронами, саботажу и кибератакам, которыми Кремль проверяет готовность Альянса к реальной угрозе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Отметим, что только за последние недели ряд неприятных инцидентов произошел в скандинавских странах, а также государствах, граничащих с Россией и Беларусью.

Что происходит в Европе?

Канцлер Германии Фридрих Мерц еще в прошлом месяце заявил, что Европа не находится в состоянии войны, однако и "мира уже нет", ведь в течение 80 лет стабильности уверенность в неприкосновенности континента угасла.

Бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, соавтор обзора обороны британского правительства, предупредил, что Европа не готова к новой форме войны, в частности это касается гражданской инфраструктуры.

Только в течение нескольких последних недель зафиксировали десятки нарушений воздушного пространства Польши, Дании, Норвегии, Германии и Эстонии, совершенные либо ударными беспилотниками, либо российскими истребителями.

Это как варка лягушки в кастрюле. Россия медленно повышает градус, проверяя, насколько далеко может зайти,
– считает аналитик Кирстен Фонтенроуз.

Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне отмечает, что Россия использует старые танкеры для скрытых диверсий, после чего насмехается над опасениями НАТО, называя их "паранойей".

США игнорируют провокации против Европы

Пока Россия создает провокации в Европе, США обеспокоены только внутренним кризисом. Отмечается, что Дональд Трамп прокомментировал нарушение пространства Польши российскими БПЛА исключительно как сторонний наблюдатель.

И такая неопределенность Вашингтона пугает союзников, которые не уверены, стоит ли рассчитывать на помощь США в случае эскалации. В то же время аналитики считают, что Россия намеренно создает панику среди избирателей в Европе.

Как Россия дестабилизирует ситуацию?

  • В течение 2025 года по меньшей мере 9 европейских стран подверглись нарушению воздушного пространства, в частности Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова. И в основном причастна Россия.

  • Бывший пилот ВВС США Джон Вэнабл считает, что Россия провоцирует НАТО, чтобы показать своему населению, что оно находится под угрозой, поэтому Запад должен проявлять сдержанность, но только до определенного порога.

  • Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может не готовить вторжение, а стремиться к локальным действиям, чтобы проверить реакцию Альянса. По его словам, это должно создать атмосферу страха.