У Європі стурбовані "кінцем миру", поки США байдуже на порушення повітряного простору російськими дронами, саботажі і кібератаки, якими Кремль перевіряє готовність Альянсу до реальної загрози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Зазначимо, що лише за останні тижні низка неприємних інцидентів сталася у скандинавських країнах, а також державах, які межують з Росією та Білоруссю.

Що відбувається у Європі?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ще минулого місяця заявив, що Європа не перебуває у стані війни, проте і "миру вже немає", адже протягом 80 років стабільності впевненість у недоторканості контенту згасла.

Колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, співавтор огляду оборони британського уряду, попередив, що Європа не готова до нової форми війни, зокрема це стосується цивільної інфраструктури.

Тільки впродовж кількох останніх тижнів зафіксували десятки порушень повітряного простору Польщі, Данії, Норвегії, Німеччини та Естонії, здійснені або ударними безпілотниками, або російськими винищувачами.

Це як варіння жаби в каструлі. Росія повільно підвищує градус, перевіряючи, наскільки далеко може зайти,

– вважає аналітикиня Кірстен Фонтенроуз.

Центр стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні зазначає, що Росія використовує старі танкери для прихованих диверсій, після чого насміхається з побоювань НАТО, називаючи їх "параноєю".

США ігнорують провокації проти Європи

Поки Росія створює провокації у Європі, США стурбовані лише внутрішньою кризою. Зазначається, що Дональд Трамп прокоментував порушення простору Польщі російськими БпЛА виключно як сторонній спостерігач.

І така невизначеність Вашингтону лякає союзників, які не впевнені, чи варто розраховувати на допомогу США у разі ескалації. Водночас аналітики вважають, що Росія навмисно створює паніку серед виборців у Європі.

Як Росія дестабілізує ситуацію?