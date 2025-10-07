Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, що Росія може не готувати масштабного вторгнення, а прагнути локальних дій, щоб перевірити реакцію Альянсу. Такі провокації, за його словами, покликані створити атмосферу страху і послабити підтримку України.

Дивіться також Трамп може передати Tomanawk Україні: чи змінять нові ракети хід війни

Що вимагав ультиматум Росії 2021 року?

Німецька розвідка повідомила, що в Кремлі обговорюють можливість нападу на країни НАТО. Петро Олещук зазначив, що така риторика не нова і продовжує лінію ультиматуму, який Росія оприлюднила ще наприкінці 2021 року. Тоді Москва вимагала від Заходу фактичного відходу Альянсу зі Східної Європи.

І ультиматум цей, до речі, стосувався не України, а якраз країн НАТО і Сполучених Штатів. І там, по суті, велася мова про те, що НАТО має забратися зі Східної Європи і повернутися де-факто до кордонів до моменту розпаду СРСР і Варшавського блоку,

– пояснив політолог.

Такі вимоги залишаються для Кремля ключовими. Через демонстрацію сили та інформаційний тиск Москва прагне переконати європейські держави у слабкості безпекової системи НАТО.

Росія готує провокації проти НАТО

Служба зовнішньої розвідки Росії поширює серію заяв про нібито підготовку Заходом атак у Європі. У Кремлі вигадують історії про "українські диверсії" та звинувачують союзників НАТО у спробах "спровокувати конфлікт". Політолог Петро Олещук пояснив, що така інформаційна активність є елементом підготовки до нових провокацій.

Росіяни хочуть наступного разу послати на територію країн НАТО дрони вже не такі, як раніше, не заряджені, а з бойовою частиною, щоб щось атакувати і посилювати масштаб цих ударів,

– зазначив Олещук.

Такі дії свідчать, що Москва прагне перевірити реакцію Заходу і водночас переконати власне населення у безкарності своїх кроків. Якщо рішучої відповіді не буде, Кремль може перейти до ризикованіших методів тиску, зокрема використання диверсійних груп під чужими прапорами.

Чим небезпечні локальні провокації Росії?

Кремль не має ресурсів для великомасштабного нападу на країни НАТО, однак може вдатися до локальних вторгнень. Петро Олещук зауважив, що такі сценарії не потребують значних сил, але мають сильний політичний ефект. Їхня мета – посіяти паніку в Європі та створити ілюзію слабкості Альянсу.

Їм не обов'язково щось велике захоплювати. Достатньо захопити шматок території НАТО, оголосити там якусь республіку і прикриватися загрозою ядерної війни,

– пояснив експерт.

Такі дії могли б стати серйозним викликом для єдності Альянсу, змусивши окремі держави вагатися у відповідях на подібні атаки. Росія, користуючись цим, прагне довести, що НАТО не зможе гарантувати колективну безпеку навіть власним членам.

Європа шукає спільну відповідь на загрозу російських дронів: