Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что Россия может не готовить масштабного вторжения, а стремиться к локальным действиям, чтобы проверить реакцию Альянса. Такие провокации, по его словам, призваны создать атмосферу страха и ослабить поддержку Украины.

Что требовал ультиматум России 2021 года?

Немецкая разведка сообщила, что в Кремле обсуждают возможность нападения на страны НАТО. Петр Олещук отметил, что такая риторика не нова и продолжает линию ультиматума, который Россия обнародовала еще в конце 2021 года. Тогда Москва требовала от Запада фактического ухода Альянса из Восточной Европы.

И ультиматум этот, кстати, касался не Украины, а как раз стран НАТО и Соединенных Штатов. И там, по сути, велась речь о том, что НАТО должно убраться из Восточной Европы и вернуться де-факто к границам до момента распада СССР и Варшавского блока,

– пояснил политолог.

Такие требования остаются для Кремля ключевыми. Через демонстрацию силы и информационное давление Москва стремится убедить европейские государства в слабости системы безопасности НАТО.

Россия готовит провокации против НАТО

Служба внешней разведки России распространяет серию заявлений о якобы подготовке Западом атак в Европе. В Кремле придумывают истории об "украинских диверсиях" и обвиняют союзников НАТО в попытках "спровоцировать конфликт". Политолог Петр Олещук объяснил, что такая информационная активность является элементом подготовки к новым провокациям.

Россияне хотят в следующий раз послать на территорию стран НАТО дроны уже не такие, как раньше, не заряженные, а с боевой частью, чтобы что-то атаковать и усиливать масштаб этих ударов,

– отметил Олещук.

Такие действия свидетельствуют, что Москва стремится проверить реакцию Запада и одновременно убедить собственное население в безнаказанности своих шагов. Если решительного ответа не будет, Кремль может перейти к более рискованным методам давления, в частности использование диверсионных групп под чужими флагами.

Чем опасны локальные провокации России?

Кремль не имеет ресурсов для крупномасштабного нападения на страны НАТО, однако может прибегнуть к локальным вторжениям. Петр Олещук отметил, что такие сценарии не требуют значительных сил, но имеют сильный политический эффект. Их цель – посеять панику в Европе и создать иллюзию слабости Альянса.

Им не обязательно что-то большое захватывать. Достаточно захватить кусок территории НАТО, объявить там какую-то республику и прикрываться угрозой ядерной войны,

– пояснил эксперт.

Такие действия могли бы стать серьезным вызовом для единства Альянса, заставив отдельные государства колебаться в ответах на подобные атаки. Россия, пользуясь этим, стремится доказать, что НАТО не сможет гарантировать коллективную безопасность даже собственным членам.

