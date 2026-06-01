Европа нуждается в ясности от США по оборонному сотрудничеству, генеральный инспектор Бундесвера

На фоне изменений во внешней политике США Европа ускоряет перевооружение, однако для этого ей нужны время, прозрачность и четкий план действий с определенными сроками.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью для Bloomberg.

Как Европа наращивает оборону?

Комментируя критику европейских стран со стороны министра обороны США Пита Гегсета, Бройер отметил, что Германия уже значительно наращивает оборонные расходы и планирует достичь целевого показателя НАТО в 3,5% в до 2029 года – то есть на шесть лет раньше согласованного графика.

В то же время требования США о полной самостоятельности Европы в вопросах безопасности создают для континента сложную ситуацию.

Мы все поняли, что мы должны заботиться о своей безопасности самостоятельно, что мы должны взять на себя больше ответственности, но мы не можем так быстро нарастить необходимые мощности,

– отметил генеральный инспектор Бундесвера.

По его словам, нет принципиального значения, будут ли необходимые американские силы размещены на континенте заранее, или будут прибывать из-за океана.

Если они выводят войска, мы должны смягчить эти последствия, поэтому это должно быть четко, прозрачно, и должна быть дорожная карта, в какие сроки мы должны это сделать,

– подчеркнул Карстен Бройер.

Как отмечают в Bloomberg, последние недели администрация Трампа вызвала беспокойство в Европе из-за внезапного вывода части войск из Германии, а также сокращение стратегических ресурсов, предназначенных для реагирования на кризисные ситуации в регионе.

Ранее в Foreign Affairs сообщили, что такая стратегия может выглядеть привлекательной для части избирателей в США, однако она ослабляет систему сдерживания, которая десятилетиями защищала трансатлантический альянс.

Подход администрации Трампа также может подтолкнуть Россию к проверке способности НАТО сдерживать эскалацию. Речь идет, частности, о способности Альянса заставлять противника отказываться от дальнейших шагов из-за неприемлемых потерь на каждом этапе обострения.