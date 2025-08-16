Европейские лидеры приглашены на встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она состоится в Вашингтоне 18 августа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Пригласили ли Европу на переговоры в Вашингтон?

По данным газеты, европейских лидеров пригласили на встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Американский президент, по словам источников, заявил европейским лидерам, что он поддерживает план прекращения войны в Украине из-за уступок России на неподконтрольных Украине территориях, а не из-за попыток достичь прекращения огня.

Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, и европейские лидеры приглашены присоединиться,

Напомним, Путин предложил Трампу заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Однако у него есть условие. По словам диктатора, для этого необходимо вывести украинские войска из Донбасса.

В то же время президент США сообщил Зеленскому, что Путин требует передать России весь Донбасс. За что российский террорист обещает прекратить огонь и больше не атаковать.