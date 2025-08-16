Європейських лідерів запрошено на зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні, – NYT

Європейських лідерів запрошено на зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Вона відбудеться у Вашингтоні 18 серпня.

Чи запросили Європу на переговори у Вашингтон?

За даними газети, європейських лідерів запросили на зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, яка відбудеться у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня.

Американський президент, за словами джерел, заявив європейським лідерам, що він підтримує план припинення війни в Україні через поступки Росії на непідконтрольних Україні територіях, а не через спроби досягти припинення вогню.

Трамп обговорить цей план з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, і європейські лідери запрошені приєднатися,

Нагадаємо, Путін запропонував Трампу заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Проте він має умову. За словами диктатора, для цього необхідно вивести українські війська з Донеччини.

Водночас президент США повідомив Зеленському, що Путін вимагає передати Росії весь Донбас. За що, російський терорист обіцяє припинити вогонь і більше не атакувати.