Россия на самом деле не стремится к мирному соглашению: руководители пяти разведок объяснили цель врага
- Главы европейских разведок заявили, что Россия использует переговоры с собственной целью, и это не мир.
- Разведчики также считают, что Россия стремится устранить Зеленского и превратить Украину в "нейтральный" буфер для Запада.
Главы европейских разведок не питают иллюзий относительно истинных намерений России. Они утверждают, что мирные переговоры на самом деле призваны принести не мир, а нечто другое.
Об этом сообщает Reuters. То есть в Европе не разделяют позиции США о значительном прогрессе на переговорах. В материале даже сказано, что между США и ЕС – пропасть во взглядах.
Зачем на самом деле России переговоры?
Журналисты Reuters не назвали, с кем конкретно общались. Но приведенные их источниками мысли удручающие.
Руководители пяти европейских разведывательных служб, которые недавно пообщались с Reuters на условиях анонимности, заявили, что Россия не хочет быстрого прекращения войны. Четверо из них заявили, что Москва использует переговоры с США, чтобы продвигать ослабление санкций и заключать деловые сделки,
– говорится в материале.
Заявления руководителей европейской разведки:
- события в Женеве являются "театром переговоров";
- "Россия не стремится к мирному соглашению. Она стремится к своим стратегическим целям, и те не изменились";
- Россия не хочет и не нуждается в быстром мире, ее экономика "не находится на грани коллапса".
По мнению разведчиков, Россия, по-прежнему, хочет устранить Зеленского и превратить Украину в "нейтральный" буфер для Запада. Зато навыки переговоров с Россией на Западе "очень ограничены".
Что говорят в разведках ЕС о Донбассе?
Здесь мнения разделились. Один руководитель разведки высказался, что Россия может быть удовлетворена территориально, если получит остальной Донбасс, но это не позволит ей достичь своей цели – свержения власти Зеленского.
Другой сказал, что отказ от Донбасса может стать толчком к реальным переговорам. Но следует ждать, что тогда Кремль захочет чего-то еще.
Есть ошибочное мнение, что отказ Украины от Донбасса быстро приведет к заключению мирного соглашения. "В случае, если россияне получат эти уступки, считаю, что это, возможно, будет началом реальных переговоров", – сказал он, предвидя, что Россия выдвинет дальнейшие требования,
– цитируют его в СМИ.
Что с экономикой России сейчас?
Разведчики считают, что разделение переговорных групп выгодно россиянам. Потому что одно направление – это военное, а другое сосредоточено на двусторонних соглашениях с США, которые будут включать ослабление санкций для России.
Предложение было разработано с целью заинтересовать как Трампа, так и российских олигархов, которые не получили выгоды от войны из-за санкций, но чью лояльность Путин должен сохранить, поскольку российская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Чиновник отметил, что в конце концов Россия является "устойчивым обществом", которое может выдержать трудности,
– говорится в статье.
Однако по мнению другого источника, во второй половине 2026 года Россия будет иметь дело с "очень высокими" финансовыми рисками. Мол, Москва имеет ограниченный доступ к рынкам капитала из-за санкций и высоких затрат на заимствования.
Российская экономика в кризисе
Служба внешней разведки Украины сообщила, что в течение 2025 года в России перестало работать примерно 1 700 банковских отделений. Больше всего сворачивают Сбербанк.
The Moscow Times информирует, что в российских регионах учителями задерживают зарплату. Причем речь идет не только об отдаленных областях, но и о Ростовской, Тамбовской и Рязанской, которые относительно в центре.
А в Bloomberg указали, что Россия уменьшает объемы бурения нефти. Дальнейшее снижение почти неизбежно приведет к падению производства.