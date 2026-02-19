Россия на самом деле не стремится к мирному соглашению: руководители пяти разведок объяснили цель врага

Главы европейских разведок не питают иллюзий относительно истинных намерений России. Они утверждают, что мирные переговоры на самом деле призваны принести не мир, а нечто другое.

Об этом сообщает Reuters. То есть в Европе не разделяют позиции США о значительном прогрессе на переговорах. В материале даже сказано, что между США и ЕС – пропасть во взглядах.

Зачем на самом деле России переговоры?

Журналисты Reuters не назвали, с кем конкретно общались. Но приведенные их источниками мысли удручающие.

Руководители пяти европейских разведывательных служб, которые недавно пообщались с Reuters на условиях анонимности, заявили, что Россия не хочет быстрого прекращения войны. Четверо из них заявили, что Москва использует переговоры с США, чтобы продвигать ослабление санкций и заключать деловые сделки,

Заявления руководителей европейской разведки:

события в Женеве являются "театром переговоров";

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она стремится к своим стратегическим целям, и те не изменились";

Россия не хочет и не нуждается в быстром мире, ее экономика "не находится на грани коллапса".

По мнению разведчиков, Россия, по-прежнему, хочет устранить Зеленского и превратить Украину в "нейтральный" буфер для Запада. Зато навыки переговоров с Россией на Западе "очень ограничены".

Что говорят в разведках ЕС о Донбассе?

Здесь мнения разделились. Один руководитель разведки высказался, что Россия может быть удовлетворена территориально, если получит остальной Донбасс, но это не позволит ей достичь своей цели – свержения власти Зеленского.

Другой сказал, что отказ от Донбасса может стать толчком к реальным переговорам. Но следует ждать, что тогда Кремль захочет чего-то еще.

Есть ошибочное мнение, что отказ Украины от Донбасса быстро приведет к заключению мирного соглашения. "В случае, если россияне получат эти уступки, считаю, что это, возможно, будет началом реальных переговоров", – сказал он, предвидя, что Россия выдвинет дальнейшие требования,

Что с экономикой России сейчас?

Разведчики считают, что разделение переговорных групп выгодно россиянам. Потому что одно направление – это военное, а другое сосредоточено на двусторонних соглашениях с США, которые будут включать ослабление санкций для России.

Предложение было разработано с целью заинтересовать как Трампа, так и российских олигархов, которые не получили выгоды от войны из-за санкций, но чью лояльность Путин должен сохранить, поскольку российская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Чиновник отметил, что в конце концов Россия является "устойчивым обществом", которое может выдержать трудности,

Однако по мнению другого источника, во второй половине 2026 года Россия будет иметь дело с "очень высокими" финансовыми рисками. Мол, Москва имеет ограниченный доступ к рынкам капитала из-за санкций и высоких затрат на заимствования.

