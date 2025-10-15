Украина получит обещанные F-16, – в Минобороны Бельгии сказали, когда это произойдет
- Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Украина получит все обещанные истребители F-16 после подготовки пилотов и технических процедур.
- Обучение пилотов занимает месяц, поэтому самолеты не сразу отправят в Украину.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен высказался о предоставлении Украине F-16. Он подтвердил, что государство получит все обещанные истребители.
В то же время отметил, что их передача состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.
Когда Бельгия предоставит Украине F-16?
Глава Минобороны Бельгии ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией – истребителей F-35.
F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину,
– объяснил Франкен.
Однако заверил, что все обещанные F-16 передадут Украине.
Бельгия передаст Украине F-16: что стоит знать?
F-16 – это многофункциональные истребители, которые сочетают функции различных типов советских самолетов и могут использоваться как часть ПВО. Среди стран, которые уже передали Украине F-16 – Дания, Нидерланды и Норвегия.
Бельгия также пообещала отправить в Украину рекордные 30 самолетов до 2028 года. Но до сих пор этого не сделала из-за задержек с F-35. Однако 13 октября Брюссель получил первые 4 самолета из 34. Стоит заметить, что эта поставка должна была начаться еще в конце 2023 года.
Получение F-35 позволит стране в рамках двустороннего соглашения по безопасности вскоре передать Украине свои F-16. Таким образом украинская авиация должна пополниться еще 30 списанными истребителями.