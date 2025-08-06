Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины
- Румыния подняла в воздух истребители F-16 в ответ на атаку России по югу Украины, зафиксировав воздушные цели вблизи границы.
- Истребители не обнаружили нарушений воздушного пространства, но оставались в небе до стабилизации ситуации; Министерство обороны Румынии осудило действия России и продолжает мониторинг границы.
В ответ на атаку России по югу Украины Румыния подняла в воздух истребители F-16. Радарные системы зафиксировали воздушные цели вблизи границы, поэтому жителей Тулчи предупредили об опасности.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой в ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали юг Одесской области, в частности район Измаила, вблизи границы с Румынией.
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Румыния ответила на атаку России боевыми самолетами
В ответ румынские силы подняли в воздух истребители F-16, чтобы контролировать воздушное пространство. Отмечается, что около 01:10 жителей севера уезда Тулча известили через систему RO-Alert о возможной воздушной угрозе. Зафиксированные воздушные цели находились в воздушном пространстве Украины, но очень близко к румынской границе.
Для наблюдения были подняты два румынских боевых самолета F-16. Они не обнаружили нарушения воздушного пространства, однако оставались в небе до стабилизации ситуации.
Сейчас Министерство обороны Румынии продолжает мониторинг и проводит дополнительные проверки в приграничном районе. Данные оперативно передаются союзникам по НАТО в режиме реального времени.
В министерстве решительно осудили агрессивные и неоправданные действия России, которые нарушают международное право и создают угрозу безопасности в регионе.
Часті питання
Какие действия предприняли румынские силы в ответ на российскую атаку?
Румынские силы подняли в воздух истребители F-16, чтобы контролировать воздушное пространство и следить за возможными угрозами. Истребители оставались в небе до стабилизации ситуации.
Как Румыния проинформировала своих граждан об угрозе?
Около 01:10 жителей севера уезда Тулча известили через систему RO-Alert о возможной воздушной угрозе.
Какова была реакция Министерства обороны Румынии на действия России?
Министерство обороны Румынии решительно осудило агрессивные и неоправданные действия России, которые нарушают международное право и создают угрозу безопасности в регионе.