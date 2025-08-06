В ответ на атаку России по югу Украины Румыния подняла в воздух истребители F-16. Радарные системы зафиксировали воздушные цели вблизи границы, поэтому жителей Тулчи предупредили об опасности.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой в ночь на 6 августа российские оккупанты атаковали юг Одесской области, в частности район Измаила, вблизи границы с Румынией.

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Румыния ответила на атаку России боевыми самолетами

В ответ румынские силы подняли в воздух истребители F-16, чтобы контролировать воздушное пространство. Отмечается, что около 01:10 жителей севера уезда Тулча известили через систему RO-Alert о возможной воздушной угрозе. Зафиксированные воздушные цели находились в воздушном пространстве Украины, но очень близко к румынской границе.

Для наблюдения были подняты два румынских боевых самолета F-16. Они не обнаружили нарушения воздушного пространства, однако оставались в небе до стабилизации ситуации.

Сейчас Министерство обороны Румынии продолжает мониторинг и проводит дополнительные проверки в приграничном районе. Данные оперативно передаются союзникам по НАТО в режиме реального времени.

В министерстве решительно осудили агрессивные и неоправданные действия России, которые нарушают международное право и создают угрозу безопасности в регионе.