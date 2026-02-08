"Дикий ужин": в письмах Эпштейн хвастался встречей с Маском и Цукербергом

Министерством юстиции США обнародовало электронные письма, в которых Джеффри Эпштейн хвастался встречей с Марком Цукербергом, Ридом Хоффманом, Илоном Маском и Питером Тилем и описывал ее как "дикий ужин".

Об этом говорится в материале New York Post.

О каком ужине идет речь?

Джеффри Эпштейн упоминал об этой встрече в письме от 20 августа 2015 года к миллиардеру Тому Прицкеру, который поинтересовался, планирует ли он поездку в Нью-Йорк позже в том же месяце.

В то же время он не уточнил, что именно происходило во время ужина с представителями технологического бизнеса.

Стоит отметить, что о факте этой встречи впервые сообщило издание Vanity Fair в 2019 году. По данным издания, мероприятие состоялось в Пало-Альто (Калифорния), его организовал соучредитель LinkedIn Рид Хоффман в честь нейробиолога Массачусетского технологического института Эда Бойдена.

Представители Meta прокомментировали ситуацию и сослались на заявление, обнародованное еще в 2019 году.

Марк лишь один раз бегло встретился с Эпштейном на ужине, посвященной ученым, которую организовывал не Эпштейн,

– заявил тогда пресс-секретарь Цукерберга Бен Лаболт.

По его словам, после этого Марк больше не общался с Эпштейном.

Vanity Fair также писало, что именно Маск представил Цукерберга Эпштейну во время того ужина – это утверждение Маск отрицал.

Новые рассекреченные письма также свидетельствуют, что Маск переписывался с Эпштейном относительно возможного визита на его печально известный остров Литтл-Сент-Джеймс, однако фактически туда так и не поехал. В ответ сам миллиардер заявил, что неоднократно отказывался от подобных приглашений и поддерживает полное обнародование материалов дела.

Что нашли в новых файлах Эпштейна?