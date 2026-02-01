Это не только оправдывает меня, – Трамп странно прокомментировал новые файлы Эпштейна

Имя Дональда Трампа фигурирует в так называемых файлах Эпштейна. На днях Минюст США опубликовал еще значительную часть документов, в которых американский президент упоминается более 3 тысяч раз.

1 февраля Дональд Трамп довольно странно прокомментировал новые файлы Эпштейна, передает Clash Report.

Что сказал Трамп по файлам Эпштейна?

Трамп заявил о каких-то "оправданиях" его невиновности, ссылаясь на "важных людей".

Он также пригрозил судом писателю и журналисту Майклу Вольфу, который якобы сговорился с Джеффри Эпштейном, чтобы нанести вред Трампу.

Я сам этого не видел, но некоторые очень важные люди сказали мне, что это не только оправдывает меня, это противоположное тому, на что надеялись люди – знаете, радикальные левые – что Вольф, который является очень замечательным писателем, сговорился с Джеффри Эпштейном, чтобы нанести мне политический или иной вред. И это было четко и понятно. Поэтому мы, вероятно, подадим в суд на Вольфа,

– заявил Трамп.

Вольф – автор нескольких резонансных и критических книг о Дональде Трампе. Он тоже упоминался в файлах Эпштейна. Похоже, оба имели длительную переписку, в которой обсуждали Трампа.

Справочно. Файлы Эпштейна – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который причастен к насилию над молодыми девушками и торговли людьми. Он умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела до сих пор продолжается.



Трамп имел тесные связи с Эпштейном и даже называл его другом.



В новых документах есть свидетельства об обвинении Трампа в якобы изнасиловании 13-летней девочки. Согласно другим показаниям, он присутствовал во время убийства новорожденного ребенка. Еще одна из заявительниц уверяла, что "участвовала в оргиях" на ранчо Трампа в Калифорнии. После этого некоторые девушки были убиты и похоронены прямо на территории гольф-клуба.

Новые детали дела Эпштейна