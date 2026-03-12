Есть ли угроза для США от Ирана: в Калифорнии и Белом доме сделали заявление о предупреждении ФБР
- ФБР предупредило о вероятных ударах иранских беспилотников по западному побережью США, но в Калифорнии заверили, что непосредственной угрозы нет.
- Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт назвала сообщения об угрозе "наводкой" на непроверенной информации и заявила, что такой угрозы никогда не существовало.
Федеральное бюро расследований предупредило о вероятных ударах иранских беспилотников по западному побережью США. Впрочем, в Калифорнии заверили, что непосредственной угрозы для штата из-за этого нет.
Ситуацию объяснил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.
Есть ли угроза для Калифорнии?
По словам губернатора, власти Калифорнии были заранее проинформированы о потенциальных угрозах. Он заверил, что службы безопасности регулярно прорабатывают возможные сценарии обороны от атак беспилотников.
Нам была известна эта информация... Речь идет о готовности к худшим сценариям,
– сказал он.
Гэвин Ньюсом отметил, что вопросы защиты от БпЛА всегда были на первом месте для власти.
Какова позиция Белого дома?
Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, комментируя подобные сообщения относительно разведывательных данных ФБР, назвала соответствующие сообщения "наводкой", которая, мол, основывается на непроверенной информации.
Для четкости: никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует, и никогда не было,
– написала она в Х.
Она, в частности, резко раскритиковала недавнюю публикацию ABC News о подобной угрозе, которую издание написало со ссылкой на предупреждение ФБР. Левитт призвала журналистов отозвать "ложную новость".
Что этому предшествовало?
Напомним, недавно ФБР отправило предупреждение полицейским департаментам, что Иран может ответить на американские атаки, запустив свои ударные дроны на Западном побережье Соединенных Штатов.
Заметим, что обеспокоенность выразили также должностные лица американской разведки. В частности, они заметили, как в последние месяцы расширилось использование иранских дронов мексиканскими наркокартелями.
Американский президент Дональд Трамп заявлял журналистам, что соответствующую информацию проверяют правоохранительные органы. Таким образом Соединенные Штаты продолжают изучать возможность атаки Ирана.