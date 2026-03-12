Укр Рус
12 марта, 21:57
Есть ли угроза для США от Ирана: в Калифорнии и Белом доме сделали заявление о предупреждении ФБР

Маргарита Волошина
Основні тези
  • ФБР предупредило о вероятных ударах иранских беспилотников по западному побережью США, но в Калифорнии заверили, что непосредственной угрозы нет.
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт назвала сообщения об угрозе "наводкой" на непроверенной информации и заявила, что такой угрозы никогда не существовало.

Федеральное бюро расследований предупредило о вероятных ударах иранских беспилотников по западному побережью США. Впрочем, в Калифорнии заверили, что непосредственной угрозы для штата из-за этого нет.

Ситуацию объяснил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает Associated Press.

Есть ли угроза для Калифорнии?

По словам губернатора, власти Калифорнии были заранее проинформированы о потенциальных угрозах. Он заверил, что службы безопасности регулярно прорабатывают возможные сценарии обороны от атак беспилотников.

Нам была известна эта информация... Речь идет о готовности к худшим сценариям, 
– сказал он.

Гэвин Ньюсом отметил, что вопросы защиты от БпЛА всегда были на первом месте для власти.

Какова позиция Белого дома?

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, комментируя подобные сообщения относительно разведывательных данных ФБР, назвала соответствующие сообщения "наводкой", которая, мол, основывается на непроверенной информации.

Для четкости: никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует, и никогда не было, 
написала она в Х.

Она, в частности, резко раскритиковала недавнюю публикацию ABC News о подобной угрозе, которую издание написало со ссылкой на предупреждение ФБР. Левитт призвала журналистов отозвать "ложную новость".

Что этому предшествовало?

  • Напомним, недавно ФБР отправило предупреждение полицейским департаментам, что Иран может ответить на американские атаки, запустив свои ударные дроны на Западном побережье Соединенных Штатов.

  • Заметим, что обеспокоенность выразили также должностные лица американской разведки. В частности, они заметили, как в последние месяцы расширилось использование иранских дронов мексиканскими наркокартелями.

  • Американский президент Дональд Трамп заявлял журналистам, что соответствующую информацию проверяют правоохранительные органы. Таким образом Соединенные Штаты продолжают изучать возможность атаки Ирана.