Лицемерная ложь Путина: в The Times объяснили мотивы диктатора
- Путин солгал Трампу об атаке беспилотников на его резиденцию, чтобы саботировать переговоры между США и Украиной.
- Россия продолжает настаивать на своих требованиях, несмотря на экономические убытки, и стремится помешать мирным договоренностям.
Россия продолжает распространять лживые заявления для манипуляций мировым сообществом. На этот раз, Путин откровенно соврал Трампу об атаке беспилотников на его резиденцию во время завершения переговоров президента США с Зеленским.
Сообщение российского диктатора крайне расстроило Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.
Верит ли мир в очередную ложь Путина?
Россия неоднократно использовала пропаганду и лживые заявления, чтобы получить желаемое, однако на этот раз мир не верит в побасенки российского диктатора. Американские спецслужбы сообщили, что такая информация является ложной, поскольку доказательств с места происшествия или спутниковых снимков, которые бы это подтверждали нет.
В то же время Россия продолжает настаивать на своем, заявляя, что специалисты уже расшифровали данные со сбитого БпЛА и они свидетельствуют, что дрон летел прямо в резиденцию. Впрочем, американцам данные до сих пор не передали.
Путин снова выбрал "очень удачный" момент для разговора с Трампом. На этот раз она прозвучала в тот момент, когда Трамп завершал переговоры с Владимиром Зеленским, а мирное соглашение заключено на 90%. Российскому диктатору выгодно саботировать любые договоренности между США и Украиной, даже временно. Таким образом он стремится убедить Трампа, что обстрелы Украины, ее городов, инфраструктуры и гражданского населения вполне оправданы, несмотря на то, что Москва лишь имитирует участие в мирных переговорах.
Дмитрий Медведев прокомментировал якобы атаку Украины на резиденцию Путина, назвав ее доказательством, что Зеленский стремится к войне. Мол, он должен скрываться "до конца своей никчемной жизни".
Что известно о ходе мирных переговоров?
По информации издания, Путин не планирует уступать своими жесткими требованиями даже несмотря на масштабные потери личного состава и значительные экономические убытки. В то же время российская армия пытается использовать недостаток личного состава в Украине в свою пользу, открывая новые направления атак. Также оккупанты стремятся стабилизировать оборону Покровска.
Стоит отметить, что российская экономика переживает тяжелые времена, поскольку возвращение безработных солдат превратится в долгосрочную социальную проблему.
Интересно! Советской армии понадобилось 1 418 дней, чтобы одолеть Гитлера, а 12 января Россия будет воевать с Украиной столько же времени, продвинувшись лишь на около 48 километров в направлении Покровска.
В дипломатическом плане Москва довольна тем, что, несмотря на неоднократные заявления Трампа о почти полной готовности его мирного плана по Украине, ключевой вопрос – будущее территорий, оккупированных Россией, – остается нерешенным. Любые уступки по этому поводу со стороны Зеленского означали бы для него политическое самоубийство – что является еще одной целью России в этой войне,
– считают в издании.
Несмотря на активное политическое лоббирование вопроса мира в Украине, Трамп продолжает блокировать новые санкции против России и отказывается оказывать военную помощь Украине. Европа осознает, что все больше остается один на один перед российской агрессией, а Путин точно не отступит, ведь любая слабость будет означать поражение.
В издании убеждены, что в феврале 2026 года, когда начнется пятый год войны, "Украина может почувствовать облегчение".
Какие лживые заявления российские власти сделали недавно?
Путин рассказал о "многочисленных успехах" российских войск на фронте. В частности, он сообщил, что Генштаб России якобы отчитался ему о взятии Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.
Он утверждает, что российская армия окружила Купянск. Там якобы находится 3,5 тысячи украинских военных.
Оккупационная власть сообщила об ударе по кафе и гостинице в Хорлах на ТОТ Херсонщины. В результате обстрела погибли 24 человека, еще 50 раненых. Оккупанты обвиняют в теракте украинскую сторону, однако в Генштабе Украины отрицают эту информацию, мол, украинские военные осуществляют удары исключительно по военным объектам на территории России, инфраструктуре топливно-энергетического сектора агрессора, а также по другим целям, которые соответствуют критериям законности согласно международным конвенциям.