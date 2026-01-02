Сообщение российского диктатора крайне расстроило Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.
Смотрите также Трамп репостнул статью, в которой говорится, что Путин – большой лжец и придумал атаку на резиденцию
Верит ли мир в очередную ложь Путина?
Россия неоднократно использовала пропаганду и лживые заявления, чтобы получить желаемое, однако на этот раз мир не верит в побасенки российского диктатора. Американские спецслужбы сообщили, что такая информация является ложной, поскольку доказательств с места происшествия или спутниковых снимков, которые бы это подтверждали нет.
В то же время Россия продолжает настаивать на своем, заявляя, что специалисты уже расшифровали данные со сбитого БпЛА и они свидетельствуют, что дрон летел прямо в резиденцию. Впрочем, американцам данные до сих пор не передали.
Путин снова выбрал "очень удачный" момент для разговора с Трампом. На этот раз она прозвучала в тот момент, когда Трамп завершал переговоры с Владимиром Зеленским, а мирное соглашение заключено на 90%. Российскому диктатору выгодно саботировать любые договоренности между США и Украиной, даже временно. Таким образом он стремится убедить Трампа, что обстрелы Украины, ее городов, инфраструктуры и гражданского населения вполне оправданы, несмотря на то, что Москва лишь имитирует участие в мирных переговорах.
Дмитрий Медведев прокомментировал якобы атаку Украины на резиденцию Путина, назвав ее доказательством, что Зеленский стремится к войне. Мол, он должен скрываться "до конца своей никчемной жизни".
Что известно о ходе мирных переговоров?
По информации издания, Путин не планирует уступать своими жесткими требованиями даже несмотря на масштабные потери личного состава и значительные экономические убытки. В то же время российская армия пытается использовать недостаток личного состава в Украине в свою пользу, открывая новые направления атак. Также оккупанты стремятся стабилизировать оборону Покровска.
Стоит отметить, что российская экономика переживает тяжелые времена, поскольку возвращение безработных солдат превратится в долгосрочную социальную проблему.
Интересно! Советской армии понадобилось 1 418 дней, чтобы одолеть Гитлера, а 12 января Россия будет воевать с Украиной столько же времени, продвинувшись лишь на около 48 километров в направлении Покровска.
В дипломатическом плане Москва довольна тем, что, несмотря на неоднократные заявления Трампа о почти полной готовности его мирного плана по Украине, ключевой вопрос – будущее территорий, оккупированных Россией, – остается нерешенным. Любые уступки по этому поводу со стороны Зеленского означали бы для него политическое самоубийство – что является еще одной целью России в этой войне,
– считают в издании.
Несмотря на активное политическое лоббирование вопроса мира в Украине, Трамп продолжает блокировать новые санкции против России и отказывается оказывать военную помощь Украине. Европа осознает, что все больше остается один на один перед российской агрессией, а Путин точно не отступит, ведь любая слабость будет означать поражение.
В издании убеждены, что в феврале 2026 года, когда начнется пятый год войны, "Украина может почувствовать облегчение".
Какие лживые заявления российские власти сделали недавно?
Путин рассказал о "многочисленных успехах" российских войск на фронте. В частности, он сообщил, что Генштаб России якобы отчитался ему о взятии Северска, Покровска, Волчанска и Купянска.
Он утверждает, что российская армия окружила Купянск. Там якобы находится 3,5 тысячи украинских военных.
Оккупационная власть сообщила об ударе по кафе и гостинице в Хорлах на ТОТ Херсонщины. В результате обстрела погибли 24 человека, еще 50 раненых. Оккупанты обвиняют в теракте украинскую сторону, однако в Генштабе Украины отрицают эту информацию, мол, украинские военные осуществляют удары исключительно по военным объектам на территории России, инфраструктуре топливно-энергетического сектора агрессора, а также по другим целям, которые соответствуют критериям законности согласно международным конвенциям.