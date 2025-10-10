Азию снова трясет: Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение, возможно разрушительное цунами
- На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,4, что вызвало предупреждение о возможном цунами для Филиппин, Индонезии и Палау.
- Землетрясение повредило фасады зданий и дорожное покрытие, есть одна жертва, а власти оценивают ситуацию и готовятся отправить поисково-спасательные отряды.
Побережье Флиппин всколыхнуло очередное мощное землетрясение. Жителей Филиппин, Индонезии и Палау предупредили о возможном цунами.
10 октября сейсмологическое агентство сообщило о сильном землетрясении на юге Филиппин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о землетрясении?
Филиппинские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 утром 10 октября в водах возле Манай, восточное Давао, регион Минданао.
Представитель службы стихийных бедствий в городе Манай Ричи Дуен отметил, что землетрясение длилось не более 40 секунд и при этом успело повредить фасады зданий и дорожное покрытие.
Мне сейчас 46 лет, и это самое сильное землетрясение, которое я когда-либо испытывал,
– добавил Дуен.
Представитель гражданской обороны сообщил, что в результате стихийного бедствия есть по меньшей мере одна жертва.
Также в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии отметили, что возможно разрушительное цунами с "опасными для жизни волнами" высотой метр на территории Индонезии и Палау. Специалисты призвали местных жителей эвакуироваться.
Землетрясение произошло всего две недели после самого смертоносного за более чем десять лет на Филиппинах - магнитудой 6,9 возле острова Себу, где погибло 74 человека.
Важно знать! Филиппины расположены на Тихоокеанском "огненном кольце" – это 40 тысяч километров в зоне сейсмических разломов, где сосредотачивается большинство мировых вулканов. Именно поэтому там часто случаются сильные землетрясения.
Президент Филиппин отметил, что власть оценивает ситуацию на месте и отправит поисково-спасательные отряды, как только это станет безопасным.
И добавил, что все службы работают круглосуточно, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.
Где землетрясения фиксировались раньше?
На российской Камчатке в сентябре было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Информации о повреждениях нет.
Землетрясение магнитудой 6 в Афганистане привело к гибели по меньшей мере 1 411 человек и ранению более 3 тысяч человек.
В Турции землетрясение магнитудой 6,1 почувствовали даже в Стамбуле. Зафиксированы повреждения зданий.