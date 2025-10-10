Узбережжя Фліппін сколихнув черговий потужний землетрус. Мешканців Філіпін, Індонезії та Палау попереджено про можливе цунамі.

10 жовтня сейсмологічне агентство повідомило про сильний землетрус на півдні Філіппін. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Філіппіни сколихнув потужний землетрус: стихія вбила понад 60 людей

Що відомо про землетрус?

Філіппінські сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 7,4 вранці 10 жовтня у водах біля Манай, східне Давао, регіон Мінданао.

Представник служби стихійних лих у місті Манай Річі Дуєн зазначив, що землетрус тривав не більше 40 секунд та пропри це встиг пошкодити фасади будівель та дорожнє покриття.

Мені зараз 46 років, і це найсильніший землетрус, який я коли-небудь відчував,

– додав Дуєн.

Представник цивільної оборони повідомив, що внаслідок стихійного лиха є щонайменша одна жертва.

Також у Філіппінському інституті вулканології та сейсмології наголосили, що можливе руйнівне цунамі з "небезпечними для життя хвилями" заввишки метр на території Індонезії та Палау. Фахівці закликали місцевих жителів евакуйовуватись.

Землетрус стався всього два тижні після найсмертоноснішого за понад десять років на Філіппінах — магнітудою 6,9 біля острова Себу, де загинуло 74 людини.

Важливо знати! Філіппіни розташовані на Тихоокеанському "вогняному кільці" – це 40 тисяч кілометрів в зоні сейсмічних розломів, де зосереджується більшість світових вулканів. Саме тому там часто трапляються сильні землетруси.

Президент Філіппін зазначив, що влада оцінює ситуацію на місці та відправить пошуково-рятувальні загони, як тільки це стане безпечним.

Та додав, що всі служби працюють цілодобово, щоб допомогти усім, хто цього потребує.

Де землетруси фіксувались раніше?