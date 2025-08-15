Изменение формата встречи Трампа и Путина на "три на три" – очень значительный шаг, – CNN
- Белый дом изменил формат встречи Дональда Трампа и Владимира Путина с лицом к лицу на формат с большей группой.
- Это может обеспечить большую ясность после встречи, особенно если версия событий России будет отличаться от мнения США.
Белый дом изменил формат встречи диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа от тет-а-тет до большей группы. Такие изменения относительно саммита могут стать важным шагом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Ранее встречи Дональда Трампа и Владимира Путина происходили с глазу на глаз.
О чем может свидетельствовать изменение формата встречи на Аляске?
Издание пишет, что встречи Дональда Трампа с глазу на глаз с Владимиром Путиным во время его первого срока были окутаны "определенной степенью таинственности". Поскольку в комнате был только переводчик, часто было непонятно, что именно обсуждалось.
В связи с этим было трудно выяснить, достигали ли российский и американский президенты каких-то договоренностей. Указывают, что после одной из таких встреч в Германии Трамп попросил своего переводчика выбросить его заметки.
Добавление двух помощников к сегодняшней сессии – государственного секретаря Марко Рубио и специального посланника США Стива Уиткоффа – может обеспечить большую ясность после завершения встречи, особенно если Россия предложит версию событий, которая отличается от мнения США,
– говорится в статье.
В CNN отмечают, что один из американских представителей может делать заметки во время переговоров, что в основном является важным фактором для ведения записей саммитов соответствующего высокого уровня в режиме реального времени.
Отметим, что встреча уже началась, однако сразу после журналистов попросили покинуть помещение фразами "спасибо пресса" и "все покиньте комнату" для более частных обсуждений между американской и российской сторонами.