Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Ранее встречи Дональда Трампа и Владимира Путина происходили с глазу на глаз.

О чем может свидетельствовать изменение формата встречи на Аляске?

Издание пишет, что встречи Дональда Трампа с глазу на глаз с Владимиром Путиным во время его первого срока были окутаны "определенной степенью таинственности". Поскольку в комнате был только переводчик, часто было непонятно, что именно обсуждалось.

В связи с этим было трудно выяснить, достигали ли российский и американский президенты каких-то договоренностей. Указывают, что после одной из таких встреч в Германии Трамп попросил своего переводчика выбросить его заметки.

Добавление двух помощников к сегодняшней сессии – государственного секретаря Марко Рубио и специального посланника США Стива Уиткоффа – может обеспечить большую ясность после завершения встречи, особенно если Россия предложит версию событий, которая отличается от мнения США,

– говорится в статье.

В CNN отмечают, что один из американских представителей может делать заметки во время переговоров, что в основном является важным фактором для ведения записей саммитов соответствующего высокого уровня в режиме реального времени.

Отметим, что встреча уже началась, однако сразу после журналистов попросили покинуть помещение фразами "спасибо пресса" и "все покиньте комнату" для более частных обсуждений между американской и российской сторонами.