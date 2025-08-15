Білий дім змінив формат зустрічі диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа від віч-на-віч до більшої групи. Такі зміни стосовно саміту можуть стати важливим кроком.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Раніше зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна відбувалися віч-на-віч.

Про що може свідчити зміна формату зустрічі на Алясці?

Видання пише, що зустрічі Дональда Трампа віч-на-віч з Володимиром Путіним під час його першого терміну були оповиті "певною мірою таємничості". Оскільки в кімнаті був лише перекладач, часто було незрозуміло, що саме обговорювалося.

У зв'язку з цим було важко з'ясували, чи досягали російський та американський президенти якихось домовленостей. Вказують, що після однієї з таких зустрічей у Німеччині Трамп попросив свого перекладача викинути його нотатки.

Додавання двох помічників до сьогоднішньої сесії – державного секретаря Марко Рубіо та спеціального посланника США Стіва Віткоффа – може забезпечити більшу ясність після завершення зустрічі, особливо якщо Росія запропонує версію подій, яка відрізняється від думки США,

– ідеться у статті.

У CNN зауважують, що один з американських представників може робити нотатки під час переговорів, що здебільшого є важливим фактором для ведення записів самітів відповідного високого рівня в режимі реального часу.

Зазначимо, що зустріч уже почалася, проте відразу після журналістів попросили залишити приміщення фразами "дякуємо преса" та "усі покиньте кімнату" задля більш приватних обговорень між американською та російською сторонами.