"Верните нам Статую Свободы": французский евродепутат раскритиковал администрацию Трампа

Французский евродепутат Рафаэль Глюксманн заявил, что Соединенные Штаты должны вернуть Франции Статую Свободы, которую Париж подарил американцам в XIX веке. Все потому, что США сегодня не поддерживают ценности свободы.

Глюксман отметил, что США "выбрали сторону тиранов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Во Франции хотят вернуть Статую Свободы

Такое заявление политик сделал 16 марта во время съезда своей партии Place Publique. Он обратился к "американцам, которые выбрали сторону тиранов", имея в виду администрацию президента Дональда Трампа.

Мы собираемся сказать американцам... которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: "Верните нам Статую Свободы". Мы подарили её вам, но, очевидно, вы её презираете. Поэтому ей будет просто прекрасно здесь, с нами,

– отметил политик.

Также евродепутат раскритиковал политику США относительно полномасштабного вторжения России в Украину и призвал "к демократическому сопротивлению" для противостояния ультраправым силам.

Справка: Статуя Свободы была создана французским скульптором Огюстом Бартольди и передана США как символ дружбы между двумя народами, в частности союз в Войне за независимость США. Памятник открыли 28 октября 1886 года к 100-летию американской Декларации независимости. Сегодня он расположен на Острове Свободы к югу от Манхэттена в Нью-Йорке.