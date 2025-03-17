Глюксман зазначив, що США "обрали сторону тиранів". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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У Франції хочуть повернути Статую Свободи

Таку заяву політик зробив 16 березня під час з’їзду своєї партії Place Publique. Він звернувся до "американців, які обрали сторону тиранів", маючи на увазі адміністрацію президента Дональда Трампа.

Ми збираємося сказати американцям… які звільняють дослідників за прояв наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи". Ми подарували її вам, але, очевидно, ви її зневажаєте. Тож їй буде просто чудово тут, з нами,

– зазначив політик.

Також євродепутат розкритикував політику США щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну і закликав "до демократичного опору" для протистояння ультраправим силам.

Довідка: Статуя Свободи була створена французьким скульптором Огюстом Бартольді та передана США як символ дружби між двома народами, зокрема союз у Війні за незалежність США. Пам’ятник відкрили 28 жовтня 1886 року до 100-річчя американської Декларації незалежності. Сьогодні він розташований на Острові Свободи на південь від Мангеттена у Нью-Йорку.