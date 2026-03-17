Трамп заявил, что Макрон "очень скоро" покинет свой пост

Дональд Трамп заявил, что Эммануэль Макрон "очень скоро" покинет свой пост. Такое заявление прозвучало на фоне отказа Франции направить свои военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Об этом президент США заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Что Трамп сказал о Макроне?

После отказа Франции принять участие в военной операции против Ирана Дональд Трамп сделал заявление. 17 марта он отметил, что французский лидер Эммануэль Макрон "совсем скоро" покинет свой пост.