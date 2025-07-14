Макрон анонсировал историческое увеличение расходов Франции на оборону
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении оборонного бюджета на 3,5 миллиарда евро в 2026 году и еще на 3 миллиарда в 2027 году.
- К 2027 году оборонный бюджет Франции достигнет 64 миллиарда евро, что вдвое больше чем в 2017 году, благодаря новым финансовым усилиям.
- Обновленный Закон о военном программировании на 2024–2030 годы будет представлен на рассмотрение парламента Франции осенью.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о существенном увеличении финансирования национальной обороны. В 2026 году Вооруженные силы получат дополнительные 3,5 миллиарда евро, а в 2027-м - еще 3 миллиарда.
Об этом глава государства сообщил в обращении к военным накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Сколько средств Франция будет выделять на оборону?
К действующему Закону о военном программировании будет добавлено 3,5 миллиарда евро в 2026 году и еще 3 миллиарда евро в следующем году,
– заявил Макрон.
Он отметил, что эти средства будут добавлены к действующему Закону о военном программировании, что позволит достичь уровня оборонного бюджета в 64 миллиарда евро уже к 2027 году – на три года раньше запланированного.
"Это вдвое больше, чем бюджет Вооруженных сил в 2017 году. Эти новые, исторические и пропорциональные усилия заслуживают доверия... Это действительно то, что нам нужно", – подчеркнул президент Франции.
Он добавил, что "оборона будет финансироваться за счет большей активности и большего производства", ведь, по словам Макрона, "военная независимость неотделима от финансовой независимости".
Обновленную версию Закона о военном программировании на 2024–2030 годы должны подать на рассмотрение парламента Франции осенью.