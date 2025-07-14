Об этом глава государства сообщил в обращении к военным накануне национального праздника – Дня взятия Бастилии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Сколько средств Франция будет выделять на оборону?

К действующему Закону о военном программировании будет добавлено 3,5 миллиарда евро в 2026 году и еще 3 миллиарда евро в следующем году,

– заявил Макрон.

Он отметил, что эти средства будут добавлены к действующему Закону о военном программировании, что позволит достичь уровня оборонного бюджета в 64 миллиарда евро уже к 2027 году – на три года раньше запланированного.

"Это вдвое больше, чем бюджет Вооруженных сил в 2017 году. Эти новые, исторические и пропорциональные усилия заслуживают доверия... Это действительно то, что нам нужно", – подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что "оборона будет финансироваться за счет большей активности и большего производства", ведь, по словам Макрона, "военная независимость неотделима от финансовой независимости".

Обновленную версию Закона о военном программировании на 2024–2030 годы должны подать на рассмотрение парламента Франции осенью.