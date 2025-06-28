Мерц рассказал о "химии" между ним и Трампом и почему не хочет говорить с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о взаимоотношениях и контактах с американским президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Детали заявления немецкого канцлера сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Süddeutsche Zeitung и DW.

Смотрите также Мерц анонсировал 18-й пакет санкций против России и призвал США присоединиться

Какие детали сообщил Мерц

Несмотря на заявление Владимира Путина в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге о его открытости к контактам с Фридрихом Мерцом, канцлер Германии сообщил, что не планирует телефонных разговоров с ним.

Он напомнил о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию в июле 2024 года и телефонный разговор между Владимиром Путиным и бывшим канцлером Олафом Шольцом, отметив последствия.

Последний визит венгерского премьер-министра в Москву Россия встретила сильной бомбардировкой Киева и больницы. За последним телефонным разговором с моим предшественником последовали бомбардировки детской больницы. Поэтому если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них надолго,

– заявил он.

По его мнению, президент США демонстрирует в отношении Путина все больше скептицизма и становится "более критичным". По его словам, в Европе одинаково оценивают войну в Украине, и Трамп приближается к подобным выводам.

Фридрих Мерц рассказал, что у него "хорошие связи" с американским президентом, и последний имеет аналогичное мнение, которое выразил в текстовом сообщении немецкому канцлеру после их встречи в Белом доме.

"Трамп явно почувствовал, что между нами есть химия и что мы можем хорошо понять друг друга", – сказал он. Мерц сообщил, что на саммите НАТО Трамп выслушал все стороны, демонстрируя заинтересованность в советах и мнениях.

Впрочем, он признал, что Трамп не поддерживает часть санкций из-за возможных последствий для американской экономики. В то же время в Сенате этот вопрос активно обсуждается, и президенту США придется определить окончательную позицию.