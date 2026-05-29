Румыния закрывает генконсульство России в Констанце: консула объявили персоной нон грата

После попадания беспилотника в многоэтажку в городе Галац румынские власти решили закрыть генеральное консульство России. Более того, российского консула объявили персоной нон грата.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан, передает Digi24.

Что сказал Дан относительно закрытия генконсульства России в Румынии?

Никушор Дан напомнил, что ночью 29 мая произошел серьезный инцидент с попаданием российского беспилотника в многоэтажку в городе Галац, где пострадали двое граждан Румынии. Лидер страны отметил, что вся ответственность за этот инцидент лежит на России, которая более 4 лет ведет агрессивную войну против Украины.

Учитывая эту ситуацию, генерального консула России объявлен персоной нон грата. А генеральное консульство России в Констанце будет закрыто,

– сказал Никушор Дан.

Румынский лидер также пристыдил некоторых румынских политических лидеров и лидеров общественного мнения, которые пытаются оправдать Россию за этот инцидент.

"Теперь граждане Румынии могут увидеть, кто является прозападным, а кто имитирует прозападность", – добавил Дан.

Он также отметил, что российским дроном, который атаковал Румынию, был беспилотник типа "Герань-2".

Мы знаем траекторию этого беспилотника, мы знаем, где он проходил через Украину, мы знаем, где он вошел в Румынию,

– подчеркнул президент Румынии.

Никушор Дан заметил, что этот дрон был частью роя из 43 российских беспилотников, и только он один достиг румынской территории.

Что известно об ударе российским беспилотником по Галацу в Румынии?

Российский беспилотник врезался в многоэтажный дом в румынском городе Галац ночью 29 мая. В результате этого возник мощный взрыв, а также вспыхнул пожар на 10-м этаже.

В Министерстве национальной обороны Румынии подтвердили этот случай, отметив, что в момент удара взорвался весь полезный груз российского дрона. Два человека, в частности 14-летний парень, получили травмы – их госпитализировали.

Стоит отметить, что Румыния является страной-членом НАТО, поэтому фактически Россия ударила по территории Альянса. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт осудила безответственные действия страны-агрессора и подчеркнула, что генсек Альянса поддерживает контакты с Бухарестом по этому инциденту.